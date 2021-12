"Georges sauve le monde" au Monfort Théâtre, un spectacle interactif entre cinéma, théâtre et jeu vidéo

Georges et Suzanne tiennent un petit cinéma de quartier. Entre eux, la routine s'est installée jusqu'à ce que Georges renverse son café sur le projecteur. Le voilà alors téléporté dans son film préféré, Flashman sauve le monde, dont il devient le héros. Cette histoire originale et loufoque permet au duo de metteurs en scène Jeanne Frenkel et Cosme Castro de s'adonner à un genre qu'ils adorent, le Métacinéma, mélange de théâtre de cinéma, de musique et même - grâce aux élèves de l'Ecole des Mines - ParisTech - de jeu vidéo.



Dans la salle du Monfort Théâtre, un écran surplombe la scène. Normal puisque le public est censé se trouver dans le petit cinéma indépendant tenu par les deux héros, Georges (Grégoire Tachnakian) et Suzanne (Edith Proust). C'est là que la magie Métacinéma commence à opérer. Cette technique, développée depuis plusieurs années par les jeunes metteurs en scène Jeanne Frenkel et Cosme Castro à travers leur maison de production La Comète, pulvérise les frontières entre cinéma et théâtre pour produire un spectacle total et immersif. "Le spectacle se déroule absolument partout", explique Jeanne Frenkel, "il commence dans la salle et puis l'écran de cinéma s'ouvre. C'est comme si on entrait dans la fabrication d'un film".

Projection vidéo, effets spéciaux bricolés comme dans les films fantastiques des années 50, Georges sauve le monde est un ovni artistique qui a séduit de grands noms du théâtre et de la musique. A la baguette, aux côtés de Lou Rotzinger, on trouve ainsi Flore Benguigui (L'Impératrice) et Joseph Chédid. Quant au film dans lequel est projeté Georges, on y aperçoit quelques stars à l'image de Jacques Weber et son fils Stanley ! Une reconnaissance pour le duo Frenkel/Castro dont les précédents projets Le Bal et Point Nemo avaient déjà reçu un accueil chaleureux à la fois du public et de la critique.

Et pour aller plus loin dans l'expérience, les élèves ingénieurs de l'Ecole des Mines ParisTech en partenariat avec Le Monfort théâtre ont imaginé un jeu vidéo dans lequel vous aussi pourrez vous mettre dans la peau de Flashman. Disponible sur PC et Android.

Georges sauve le monde de Jeanne Frenkel et Cosme Castro jusqu'au 31 décembre au Monfort théâtre, 106 rue Brancion à Paris.