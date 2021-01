Coup d'envoi de Culturebox, la chaîne de France Télévisions dédiée au spectacle vivant : le programme

France Télévisions lance ce lundi 1er février une chaîne éphémère pour soutenir la culture, particulièrement pénalisée par la crise du Covid-19. Culturebox, diffusée jusqu'à la réouverture des lieux culturels, se veut "la plus grande scène de France". "On aura du spectacle vivant tous les soirs dans les deux premières parties de soirée, avec des thématiques. Les soirées seront ponctuées par une quotidienne d'actualité culturelle qu'on va concentrer sur la jeune scène", détaille Michel Field, directeur du pôle culture de France Télévisions.



Cette chaîne, adoubée par le ministère de la culture, dispose d'un budget de 5 millions d'euros. Elle sera alimentée par des inédits piochés dans un catalogue de 500 spectacles dont le groupe public dispose, et par 12 à 24 nouvelles captations.

Pour la soirée d'ouverture en direct du Théâtre de Mogador, cinq artistes de la nouvelle scène de la chanson française (Pomme, Yseult, Hervé, Suzane, Terrenoire) se succèderont pendant deux heures sur le plateau de "Culturebox l'émission" présentée par Daphné Bürki et Raphäl Yem.



La chaîne est accessible sur le canal 19 de la TNT et sur la plateforme france.tv.





"Une grande salle de spectacle"

Des documentaires diffusés en matinée

Rediffusions de programmes phare dans l'après-midi

La Grande Librairie, Le Grand Echiquier, Le Concert de Paris…

Priorité à la nouvelle scène à partir de 17h

17h : "Vinyle", la collection imaginée par Juan Massenya, en lien avec la Médiathèque musicale de Paris.

17h30 : "Basique, les sessions"

18h : "Moonwalk", proposé par Oumar Diawara sur francetv Slash

Culturebox l'émission à 20h10

Daphné Bürki accueillera chaque soir cinq invités pour des live, des interviews et des surprises. Raphäl Yem fera découvrir aux téléspectateurs les coulisses du travail des créateurs.



Spectacles vivants et concerts en soirée

Des spectacles vivants, des visites d’exposition, des captations live exclusives...

Avec une thématique par jour : lundi le théâtre, mardi le classique/opéra/ballet, mercredi la musique, jeudi le spectacle urbain, vendredi l'humour, samedi les grands concerts, dimanche les musées.





L'agenda du 1er au 7 février

-Lundi 1er février à 20h35

Soirée d'ouverture avec la nouvelle scène française. Daphné Bürki et Raphäl Yem seront en direct du Théâtre Mogador à Paris, pour retrouver l’émotion et l’ambiance du live, avec Pomme, Yseult, Hervé, Suzane, Terrenoire.



Suivi de "Basique", le concert consacré aux révélations des Victoires de la Musique 2021, capté au Casino de Paris avec Hatik, Hervé, Noë Preszow, Clou, Lous and the Yakuza, Yseult.



-Mardi 2 février à 21h05

"Carmina Burana" aux Chorégies d’Orange (62 minutes)

L'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine est dirigé par Fayçal Karou, avec Julia Bauer, soprano, Max-Emanuel Cencic, contre-ténor, Armando Noguera, baryton.



Suivi de Nuit magique, la grande soirée aux Chorégies d’Orange

Malgré l'annulation des spectacles, les plus grandes stars se sont retrouvées à Orange en juillet 2020 pour célébrer l'opéra dans une soirée lyrique exceptionnelle. Avec Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, Javier Camarena, Karine Deshayes, Aleksandra Kurzak et Artur Ruciński...



-Mercredi 3 février à 21h05

Mika à l'Opéra Royal du Château de Versailles

En avant-première de sa diffusion prévue le vendredi 5 février sur France 5.



Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko à We Love Green – Inédit

La flamboyante chanteuse et compositrice Catherine Ringer et son orchestre redonnent vie aux Rita Mitsouko à l’occasion d’un concert au Bois de Vincennes,100% numérique où devait se tenir le rendez-vous musical du printemps We Love Green.



-Jeudi 4 février à 21h05

One Shot de Ousmane Sy – Inédit

La dernière création du chorégraphe Ousmane Sy, décédé en décembre dernier. La création devait inaugurer la 29e édition de Suresnes Cités Danse, festival de référence de danses urbaines. Une distribution exclusivement féminine, avec 13 danseuses qui confronteront des styles de danse différents, sur un mix musical de house dance et d'afrobeat.



"Massiwa / Telles quelles, tels quels", à Suresnes Cités Danse 2020 – Inédit

Destination l'océan indien avec le chorégraphe Salim Mzé Hamadi qui réinvente le hip-hop entre rythmes afro et classiques.





-Vendredi 5 février à 21h05

"Autour de … " – Inédit

Chaque humoriste livre son point de vue autour de thèmes de société en jouant des sketchs en interaction avec le public. Il est accompagné de 4 stand-uppers.

Autour de Kévin Razy pour aborder le thème de la laïcité : Ahmed Sparrow, Candiie, Laura Domenge, Pierre Thevenoux.



Autour de Shirley Souagnon pour aborder le thème de l'humanité : Tahnee, Louis Chappey, Omar Db et Julien Essome.





-Samedi 6 février à 21h05

Le Ballet royal de la Nuit au Théâtre de Caen - Inédit

Sébastien Daucé et l’Ensemble Correspondances revisitent le ballet de cour de Louis XIV.





-Dimanche 7 février à 21h05

"Une nuit au musée du Quai-Branly" avec Carole Bouquet

La comédienne Carole Bouquet, passionnée par les Arts premiers, nous convie à une visite intime, subjective du musée, à la découverte d’œuvres majeures par leur beauté et leur histoire. Une déambulation dans des espaces emblématiques ou plus secrets.





"Une nuit au Centre Pompidou" avec François Berléand

Personnalité populaire et collectionneur d'art, François Berléand est notre guide pour la nuit. L'acteur se régale des chefs-d'œuvre de Georges Braque, Salvador Dali, Gerhard Richter, Yves Klein, Andy Warhol, ou encore Louise Bourgeois.







Retrouvez la programmation de Culturebox chaque semaine sur francetvetvous.