A Meylan, le collectif Coin répète sa nouvelle création pour la jouer devant un vrai public à Madrid

Continuer à répéter et à créer, c'est le défi en ce moment des compagnies artistiques privées de scènes. C'est le cas du collectif grenoblois Coin qui était accueilli durant toute une semaine en résidence au théâtre de l'Hexagone à Meylan (Isère). Leur dernière création intitulée Ma, sera présentée devant un vrai public le 11 mars 2021 dans un théâtre de Madrid où les mesures sanitaires le permettent.

La lumière sort de sa cloche

Créé en 2018, le spectacle Ma n'a été joué que peu de fois devant un vrai public. Pour les membres du collectif Coin, le retour à la scène et des spectateurs en présentiel est une véritable bouffée d'oxygène."Ça fait vraiment plaisir d'aller à Madrid et de retrouver un public. Depuis un an on est sous cloche, on travaille dessus depuis deux ans", raconte l'artiste Maxime Houot.

Cette nouvelle création de sons, de lumières et de mouvements projette une fois encore le spectateur face à sa propre représentation du vide et de la réalité.

Se remettre le spectacle dans les jambes

Ce jour-là, dans les fauteuils de l'Hexagone, seul public autorisé, des représentants du monde de la culture et des programmateurs. Objectif pour cette salle de spectacle : donner de la visibilité à des artistes toujours privés de représentations."On essaye d'ouvrir les portes du théâtre pour les artistes qui veulent répéter ici en résidence et se remettre leur spectacle dans les jambes pour être prêt le jour où...", explique Cécile Guignard, secrétaire générale adjointe d’Hexagone

En France, toujours pas de date de reprise pour un monde du spectacle contraint à l'obscurité. En attendant, l'Hexagone de Meylan veut faire rayonner la culture. La salle organise des représentations hors de ces murs, pour les écoles, les étudiants ou encore les EHPAD.

"Ma" du collectif Coin au teatro del Canal de Madrid le 11 mars 2021