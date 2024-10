Spectacles : dans les coulisses de la comédie musicale "Madagascar"

Coup de projecteur sur la nouvelle comédie musicale événement : "Madagascar", adaptée du dessin animé sorti au cinéma il y a près de 20 ans. Elle raconte l’évasion d'un zèbre, d'un lion, d'une girafe et d'un hippopotame d’un zoo de New York.

Alex le lion, Marty le zèbre et Melman la girafe sont de retour dans une comédie musicale française. En 2005, le film Madagascar racontait l’évasion d’animaux du zoo de New York (États-Unis), en quête de liberté. "Ça reste fidèle à l’histoire, après, forcément dans l’incarnation des personnages, on va ramener nos personnalités", commente Arnaud Denissel, qui interprète Alex.

Du show et beaucoup d’humour

Pour être au plus proche du dessin animé, 11 marionnettes ont été élaborées à Londres (Royaume-Uni). Avec ses dix kilos et ses trois mètres de haut, la girafe est difficile à manipuler, tout comme le lémurien. Sur scène, on retrouve du show et beaucoup d’humour, dans l’esprit du film. Philippe Hersen, le metteur en scène, confie avoir abordé sa comédie musicale "d’une manière très cinématographique".

