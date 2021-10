Mort de Bernard Tapie, l'homme d'affaires qui aurait voulu être un artiste

L’homme d’affaires Bernard Tapie disparu dimanche 3 octobre a aussi été un homme de scène, toute sa vie attiré par les projecteurs. A 23 ans, il chante quelques bluettes à la télévision. Il sort trois disques mais sa carrière s’essouffle vite. La chanson est pour lui un moyen de payer ses études.

L’été, il fait la tournée des casinos qui organisent à l’époque des récitals pour leurs clients. Il y revient en 1985 avec deux titres, Réussir sa vie et Je t’interdis, écrits par Didier Barbelivien au profit de la Fondation pour l’enfance de Lino Ventura. En 1998, il enregistre C’est beau la vie, un single avec le rappeur Doc Gynéco.

"Allo Bernard"

Bernard Tapie aime aussi les micros et les plateaux de télévision. Dans les années 80, il ne se fait pas prier lorsqu’on l’invite à la télévision comme dans l’émission Gym Tonic. Il devient même un temps animateur pour la chaîne TF1 entre 1986 et 1987. Le programme s’appelle Ambitions et Bernard Tapie joue de son image de patron à qui tout réussit pour aider à l’antenne de jeunes entrepreneurs à monter leur projet.

A l’aise devant les objectifs, l'homme d'affaires aide même Francis Bouygues en 1987 à répéter son audition devant le CSA pour le rachat de TF1. En1999, il anime sur RMC une émission, Allo Bernard, dans laquelle échange avec les auditeurs sur des problèmes de société leurs problèmes personnels.

Bernard Tapie a également saisi la plume à plusieurs reprises. Après Gagner, en 1986, il publie Librement en 1998, qu'il a écrit en partie en prison, puis Les yeux trop grands (2000), un roman dont l'action se déroule le milieu du football.

Du cinéma au théâtre

En 1996, Bernard Tapie est en faillite. Interdit de faire des affaires, il se tourne naturellement vers le cinéma devant la caméra de Claude Lelouch. Il joue dans Hommes, femmes, mode d’emploi aux côtés de Fabrice Luchini et Ophélie Winter.

Une expérience sans suite, l’apprenti acteur aura plus de succès au théâtre. En 2001, il tient le rôle principal dans Vol au-dessus d’un nid de coucou. Le nom de Bernard Tapie sur l’affiche attire le public. Tous les soirs c’est une ovation. Sept ans plus tard, en 2008, il reprend le personnage de Louis de Funès dans Oscar. Nouveau succès. En 2011, il reprend le rôle d'Alain Delon dans la pièce d’Éric Assous Les Montagnes russes.

Toute sa vie, sur les planches comme dans le monde des affaires, Bernard Tapie aura su jouer le jeu de la séduction.

En 2020, il devait reprendre au théâtre Vol au-dessus d’un nid de coucou, 20 ans après sa première apparition sur les planches. La maladie l’aura empêché de réaliser son dernier rêve d’artiste.