Montpellier : le metteur en scène Alain Françon dans un état grave après une agression à l'arme blanche

Le metteur en scène de théâtre Alain Françon a été agressé à l’arme blanche mercredi 17 mars, en cours de matinée à Montpellier (Hérault), ont appris franceinfo et France Bleu Hérault de sources concordantes. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave.

L'agression a eu lieu rue de l’Ancien courrier, près de l'église Saint-Roch. Le quartier a été bouclé. On ignore les motivations de cette agression, et on ne sait pas si la victime a été visée en raison de son identité. Le ou les suspects n’ont pas été retrouvés pour l'instant.

Alain Françon, âgé de 76 ans, a notamment dirigé le Centre dramatique national de Lyon, puis celui de Savoie, au début des années 90, avant de devenir directeur du théâtre national de la Colline, à Paris, entre 1996 et 2010. Il a obtenu deux Molières de la mise en scène en 1995 (pour Pièces de guerre, d'Edward Bondet) et en 2010 (pour La Cerisaie, d'Anton Tchekhov). Il donnait depuis la mi-février des cours à l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier.

Avant le premier confinement, Alain Françon était à l’affiche du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Il dirigeait les acteurs Catherine Hiegel, Noémie Lvovsky et André Marcon dans une pièce grinçante de l’écrivain autrichien Thomas Bernhard qui fait resurgir les démons du nazisme : Avant la retraite. Cette pièce événement n'a pu se jouer que quelques jours en raison de l'épidémie de Covid-19.