Mort de Michel Bouquet : l'hommage national débutera à 16h mercredi, trois comédiens prendront la parole

L'hommage national à Michel Bouquet débutera à 16 heures mercredi après-midi, a indiqué l'Élysée à franceinfo, mardi 26 avril. L'acteur français est mort le 13 avril dernier à l'âge de 96 ans. Cet hommage se déroulera dans la cour d'honneur de l'Hôtel national des Invalides. Le président de la République Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte Macron, présidera la cérémonie ouverte au public et en présence de la famille et de l'acteur ainsi que des membres du Gouvernement.

Les comédiens Muriel Robin, Fabrice Luchini et Pierre Arditi prendront la parole pour honorer Michel Bouquet, précise le service de presse de l'Elysée. Fabrice Luchini avait tenu l'un de ses premiers rôle aux côtés de Michel Bouquet dans "Vincent mit l'âne dans un pré (et s'en vint dans l'autre)" de Pierre Zucca en 1976. Sur franceinfo, Fabrice Luchini avait salué "l'immense drôlerie, l'immense désespoir gai" de Michel Bouquet qui lui a "appris à être attentif à l'autre". "Ce n'était pas un monstre sacré mais un maître éternel", avait déclaré de son côté Pierre Arditi, partenaire de l'acteur dans plusieurs films. Muriel Robin a été l'élève de Michel Bouquet au conservatoire, son "père de théâtre, son repère".

Première sortie officielle d'Emmanuel Macron depuis sa réélection

"Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence et de vérité, montrant l'homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l'écran", avait réagi le chef de l'Etat le jour de sa disparition, estimant qu'"un monstre sacré nous a quittés". Cet hommage sera la première sortie officielle d'Emmanuel Macron depuis sa réélection dimanche 24 avril. La cérémonie sera conclue par le Chœur de l’Armée française et l'orchestre de la Garde Républicaine qui entonneront la Marseillaise.