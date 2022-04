Mort de Michel Bouquet : un hommage national aura lieu le 27 avril aux Invalides

Un hommage national à l'acteur Michel Bouquet, décédé mercredi à l'âge de 96 ans, aura lieu le 27 avril, a indiqué l'Élysée à franceinfo, jeudi 14 avril, confirmant une information de TF1/LCI. Cet hommage se tiendra aux Invalides, à Paris, et sera présidé par Emmanuel Macron, quel que soit le résultat du second tour de la présidentielle. L'investiture du vainqueur aura en effet lieu après cette date.

Monument du théâtre français, Michel Bouquet est connu pour avoir interprété pas moins de 800 fois la pièce Le roi se meurt d'Eugène Ionesco. Au cinéma, il a notamment joué dans des films de Claude Chabrol et de François Truffaut, deux figures de la Nouvelle vague. Il est mort en fin de matinée mercredi dans un hôpital parisien.

>> Mort de Michel Bouquet : le comédien dans cinq de ses rôles majeurs au cinéma

Le chef de l'État lui a déjà rendu un vibrant hommage mercredi sur Twitter. "Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d'incandescence et de vérité, montrant l'homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l'écran", a-t-il ainsi réagi, estimant qu'"un monstre sacré nous a quittés".

Sept décennies durant, Michel Bouquet a porté le théâtre et le cinéma au plus haut degré d’incandescence et de vérité, montrant l’homme dans toutes ses contradictions, avec une intensité qui brûlait les planches et crevait l’écran. Un monstre sacré nous a quittés. pic.twitter.com/l3V5mz6EXd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2022

Michel Bouquet avait débuté dès 17 ans sur les planches mais a été découvert sur le tard, vers la quarantaine, par le cinéma. Il a joué dans quelque 60 pièces et reste l’inoubliable interprète de plusieurs rôles de Molière: Tartuffe ou l’imposteur, Le médecin malgré lui, Dom Juan, L’avare, Le malade imaginaire... Il avait fait ses adieux à la scène il y a trois ans à peine. À son palmarès, trois Molière, dont celui du Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, deux César et un Globe de cristal du meilleur comédien.