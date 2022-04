Mort de Michel Bouquet : le comédien dans cinq de ses rôles majeurs au cinéma

Disparu ce mercredi 13 avril, le comédien Michel Bouquet laisse une trace indélébile dans le théâtre français, mais aussi au cinéma. Au premier plan sur scène, il est un des plus grands seconds rôles du cinéma, mais pas seulement. Sa voix, son timbre et sa diction uniques se transposent aussi dans une silhouette reconnaissable entre toutes, pour François Truffaut, Claude Chabrol ou Gérard Guédiguian.

"La Mariée était en noir"

Co-initiateur de la Nouvelle Vague, François Truffaut confie à Michel Bouquet en 1967 le rôle d’un homme fraîchement marié, abattu à la sortie de l’église par les tueurs d'un complot qui a mal tourné. Sa veuve, Jeanne Moreau, remonte la piste et applique sa vengeance, prétexte à l’évocation de cinq visions de la femme idéale. L’acteur y incarne un de ses rares rôles de victime et imprime le film d’une élégance bourgeoise qui lui restera.

"La Femme infidèle"

C’est l’autre trublion de la Nouvelle Vague, Claude Chabrol, qui offre à Michel Bouquet en 1969 d’interpréter dans La Femme infidèle un mari trompé qui tue l’amant de sa femme, Stéphane Audran. Michel Bouquet a décidément des destins tragiques avec les femmes. Il incarne par sa silhouette, ses regards, sa présence, son personnage le plus glacial. Chabrol jubile d’avoir un tel acteur pour personnifier la bourgeoisie dont il s’est fait le portraitiste.

"Toto le héros"

Le réalisateur belge Jaco van Dormael redonne vie au cinéma à Michel Bouquet, un peu oublié, en 1990, dans Toto le héros. Il y interprète un sénior qui se remémore sa vie d’enfant, obsédé par la conviction de ne pas avoir été éduqué par ses vrais parents. Le film devait relancer la présence du comédien au cinéma jusqu’à la fin de sa vie, son dernier film étant Cérémonie secrète de Tatiana Becquet-Genel qui sortira le 22 juin 2022.

"Renoir"

Souvent identifié à des personnage sombres, voire machiavéliques, Michel Bouquet est pour Gilles Bourdos en 2012 Renoir, peintre de la lumière dans ses derniers mois. La ressemblance est spectaculaire et la vie intérieure du peintre, alors qu’il ne peut plus pratiquement se mouvoir, est interprétée par Bouquet avec une palette qui passe de la joie à la colère et la résignation.

"Le Promeneur du Champ-de-Mars"

Rare biopic politique français, Le Promeneur du Champ-de-Mars de Gérard Guédiguian en 2015, voit Michel Bouquet incarner François Mitterrand en fin de vie, comme Renoir précédemment. Une fin de règne en désuétude, où Bouquet transmet cette froideur qu’il a souvent personnifiée. Le "Sphinx" transparaît dans le portrait, et le comédien reçoit le César du Meilleur acteur pour le rôle en 2006.