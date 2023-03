Le Théâtre national de Nice présente son tout premier festival de magie entièrement gratuit

Du 4 au 8 mars 2023, le Théâtre national de Nice propose un tout nouveau festival consacré à la magie et 100% gratuit. L'occasion pour le public de rêver et de découvrir tout ce que la magie moderne peut proposer.

Ce n'est ni un concert ni une pièce de théâtre qui se prépare dans le Théâtre national de Nice, mais bien un festival de magie avec des conférences, un gala international, un "close-up" (spectacle proche du public) ou encore des cours. C'est le tout premier festival du genre organisé par le lieu. Il se déroulera du 4 au 8 mars 2023 et sera entièrement gratuit. Pendant quatre jours, une dizaine de magiciens se succéderont dans les salles des Franciscains et de la Cuisine du théâtre de Nice, dans le but de faire rêver petits et grands autour de cet art mystérieux.

France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur : Valérie Munch, Yannick Fournigault, Laurence Buyse

La magie, considérée comme l'une des disciplines les plus exigeantes du spectacle vivant, est aussi et avant tout un échange avec le public. Un spectacle de magie joue sur l'interaction, la surprise ou encore l'humour. "La magie, ça mélange tout, il y a de la poésie et plein d'autres choses, ça nous permet de rêver. Il y a aussi cette envie de savoir et de comprendre, mais on ne sait jamais. Et aussi le plateau, la lumière, le noir, tous ces éléments nous emmènent, on est forcément émerveillés", s'enthousiasme Ella Perrier, directrice adjointe du Théâtre national de Nice.

Une magie moderne

Loin des clichés et avec un regard neuf, les différents magiciens du festival présenteront des numéros contemporains et dévoileront leur propre façon d'exercer la magie, à l'image d'Olmac, magicien français qui se produit sur des scènes internationales. "On essaye d'épurer la magie pour enlever un peu tout ce qui existait avant. Chacun évolue à sa manière pour pouvoir montrer une magie un peu moderne. Mais on garde tout de même la magie du chapeau, du lapin pour les enfants car c'est aussi ça l'image du magicien."

Festival de magie au Théâtre National de Nice. Gratuit. Du 4 au 8 mars 2023. La programmation est à retrouver sur le site du Théâtre national de Nice.