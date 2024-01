Paris 2024 : Virginie Ledoyen, Renaud Capuçon et Alexis Michalik désignés ambassadeurs du relais de la flamme olympique

Le violoniste Renaud Capuçon, l’acteur et dramaturge Alexis Michalik et la comédienne Virginie Ledoyen porteront la flamme olympique et paralympique, a annoncé Paris 2024, le comité d'organisation des Jeux, le 29 janvier, à cent jours de son arrivée à Marseille.

Ils rejoignent d'autres personnalités issues du monde culturel, devenues ambassadrices du relais de la flamme olympique de Paris 2024, baptisée "Relais des éclaireurs" : l'humoriste et comédien Jamel Debbouze, l'acteur et influenceur Just Riadh, le musicien et interprète Ben Mazué, la comédienne Sabrina Ouazani et Alicia Aylies, chanteuse et reine de beauté.

Des "parcours inspirants"

Ces artistes ont été choisis "pour leurs parcours inspirants, leurs engagements respectifs, leur capacité à faire vivre des émotions", selon Paris 2024. Les ambassadeurs, comme tous les porteurs de la flamme, incarnent "à leur manière les énergies du Relais : l’énergie du sport, l’énergie des territoires et l’énergie du collectif".

La flamme est attendue le 8 mai 2024 à Marseille. Elle arrivera d'Athènes, à bord du Belem, le majestueux trois-mâts français classé monument historique depuis 1984. Ce qui "marquera le début d’une fête continue à travers la France pendant plus de deux mois", souligne Paris 2024. La torche olympique sera transportée par 10 000 porteurs, dont 3 000 participeront à des relais en équipe. Un relais s'étendra sur 200 m et durera quatre minutes.