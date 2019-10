VIDEO. "Laissez-moi sortir !" : en Irlande, un défunt fait une dernière blague lors de son enterrement

"Bonjour ! Bonjour ! Laissez-moi sortir, il fait p***** de noir ici !" En plein milieu de la cérémonie d'enterrement d'un vétéran de l'armée irlandaise, près de Dublin, une voix semble sortir d'outre-tombe. Samedi 12 octobre, Shay Bradley a décidé de réserver une dernière blague à ses proches… depuis son cercueil. L'homme de 63 ans, mort d'un cancer, avait préalablement enregistré sa voix, avant que celle-ci soit diffusée devant l'assemblée. De quoi faire passer l'assistance des larmes au rire.

"Est-ce que c'est le prêtre que j'entends ? (…) Ici, c'est Shay, je suis dans le cercueil, pas devant vous, je suis mort", lance l'ancien militaire devant l'assistance médusée. "C'est l'homme le plus drôle que j'aie jamais connu, se remémore sa petite-fille, qui a filmé la scène, auprès de franceinfo. Mon grand-père s'en est allé en nous offrant l'ultime rire dont nous aurions rêvé, et je ne pourrais pas en être plus fière." La vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, a été visionnée plusieurs centaines de milliers de fois en quelques jours.