L'actrice Valérie Bonneton relate une période difficile de sa vie en donnant la parole à son chien dans son premier livre

Pour son premier livre, l'actrice de 52 ans évoque une période difficile de sa vie, en se plaçant dans la peau de son bichon maltais, Gaston. Un exercice qui lui a plu et fait beaucoup de bien.

Gaston le chevalier servant de maman. Une actrice, mère célibataire, qui se bat pour ses deux enfants. Tout est vrai et un peu inventé dans ce premier livre de Valérie Bonneton, qui se glisse dans la tête du chien Gaston. Une folle fantaisie qui fait rire et pleurer. "Gaston est un bichon maltais mais qui pense être issu de la race des seigneurs. Gaston est fou amoureux de moi, notamment parce que quand il me rencontre la première fois, j'ai une odeur d'entrecôte sous la semelle", raconte Valérie Bonneton.

"Une période très difficile"

Une histoire inspirée par un moment difficile de sa vie. "J’avais envie, depuis très longtemps, de raconter cette période qui était très difficile. Mon garçon de quatre ans était malade, il avait un cancer, une leucémie. D’un seul coup, le prisme du chien c'était une possibilité de prendre la distance, de pouvoir m'exprimer et d'y mettre de l'humour, de la légèreté", poursuit-elle.

Dans le livre, Gaston observe notamment l’absurdité de l’Homme : "Par exemple, il ne va pas comprendre pourquoi, sur un plateau de tournage, on apporte un café aux rôles principaux mais pour les autres on verra plus tard".

Valérie Bonneton l’assure, elle est très heureuse et s’est régalée dans l’exercice.