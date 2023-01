À Grenoble, les commerçants jouent la carte de l'humour pour lutter contre les incivilités

Trottinettes et vélos sur les trottoirs, détritus et mégots non ramassés... Pour lutter contre ce flot d'incivilités, une association de commerçants du centre ville de Grenoble a choisi l'humour en faisant appel au dessinateur de presse Cled'12 pour réaliser une campagne d'affichage. #IlsOntLaSolution

Vélo et trottinettes qui roulent sur les trottoirs, détritus, papiers sales, mégots et crottes de chiens non ramassés... Ces incivilités répétées exaspèrent les passants, mais aussi les commerçants du quartier des Antiquaires à Grenoble. D'autant plus que des travaux interminables dans les rues viennent perturber la fréquentation de leurs magasins. "La rue étant bloquée, les gens ont pris de mauvaises habitudes de rouler sur les trottoirs, c'est difficile maintenant de revenir en arrière", souligne Stéphanie Gondeau, la référente des commerçants du quartier.

L'association LabelVille du quartier des Antiquaires a donc choisi de lancer une campagne d'affichage pas comme les autres. Une série de dessins a été placardée dans le quartier pour faire passer en douceur un message de civisme. De quoi interpeller et sensibiliser les citoyens. "Je ne sais pas si l'humour suffira, s'exclame une dame. Mais il faut peut-être commencer par l'humour avant d'arriver à des solutions plus coercitives".

L'humour plutôt que les amendes

Et la coercition, il n'en est d'ailleurs pas question pour le caricaturiste grenoblois Cled'12, à qui l'association a demandé de plancher sur une série de croquis drôles et colorés pour éduquer la population. Ce dessinateur de presse, grand défenseur de la liberté d'expression, fourmille d'idées. Chaque mois, il dessine une affiche différente. En tout, une quinzaine de dessins sont répartis dans tout le quartier.

Selon cet artiste, qui joue avec la dérision depuis trente ans, dire les choses avec humour fonctionne beaucoup mieux que les panneaux ou les amendes. "Ce serait quand même dommage que les gens qui font de la trottinette se fassent mordre par les commerçants parce qu'ils n'en peuvent plus", souligne-t-il, le sourire aux lèvres. Si cette campagne ne marche pas à 100%, elle peut déjà faire parler, réfléchir, sourire et pourquoi pas éveiller les consciences.