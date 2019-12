Les salles de spectacle souffrent de la grève

Le spectacle continue. Mais au Cirque Bouglione l'inquiétude se fait ressentir, à mesure que dure la grève des transports contre la réforme des retraites. Les ventes sont en berne, les places sont annulées ou reportées. Pour se refaire, le cirque compte sur les vacances de Noël. "Est-ce que les petits enfants vont pouvoir venir en vacances chez les grands-parents avec la grève des trains ? Toutes ces réservations là ne se font pas", explique inquiet Michel Palmer du Cirque Bouglione.

La crainte est la même du côté des cinémas indépendants

"J'étais en redressement judiciaire, et j'en suis sorti il y a un mois. Mais j'ose espérer que ça ne va pas trop durer, parce que je ne voudrais pas avoir fait tous ces efforts avec l'ensemble de mon équipe depuis un an et demi pour me voir rattrapé", confie Fabrice Roux, directeur du cinéma l'Archipel. Au théâtre Hébertot dans le 17e arrondissement de Paris, tous les soirs 400 sièges sur 600 sont vides.

