Culturebox diffuse depuis lundi 20 décembre la deuxième saison de sa collection vidéo, "Cypher". Axée autour de la danse hip-hop, la collection propose cette année une programmation de chorégraphes 100% féminines, avec Mehdi Kerkouche à la direction artistique, et Nathan Benisty à la réalisation.

La collection "Cypher" mise en ligne par Culturebox compte cette année quatre vidéos d'une durée de cinq à six minutes chacune. Au programme : breakdance, waacking, voguing, et hip hop contemporain, sous la direction du chorégraphe Medhi Kerkouche, et Nathan Benisty à la réalisation.

BGirl Manuela et BGirl Carlota

Deux générations de danseuses s'allient pour vous faire découvrir le Breakdance, au coeur des Grandes Serres de Pantin et des Magasins Généraux. La première a fait ses preuves à travers le monde entier : elle s'illustre par ses perfomences depuis plus de quinze ans dont le titre de championne de France 2009 et 2010. La seconde semble suivre ses pas puisqu'elle a intégré la première équipe de France de Breaking dont l'objectif est de participer aux JO 2024.

Princess Madoki dans D.I.S.C.O

Même lieu, autre style. Princess Madoki est la reine du Waacking, une danse née dans les clubs gays de Los Angeles. Après avoir travaillé avec Beyoncé et Sidi Larbi Cherkaoui, elle s'est imposée en France comme la figure emblématique de la discipline. Entourée de trois danseurs et danseuses, elle propose pour la collection "Cypher" sa création D.I.S.C.O. Tout un programme !

GG Palmer, Nikki Gucci et Alaïa Alsafir

Direction la Ballroom scene, ou l'univers du Voguing : un mouvement porté par les femmes trans noires et hisaniques. Créé il y a 40 ans dans les clubs de Harlem, il a donné naissance à différents styles de danse, que l'on retrouve dans la culture pop d'aujourd'hui. Ici, le mouvement est incarné par GG Palmer, Nikki Gucci et Alaïa Alsafir depuis l'Axe Majeur et des Visages du Monde à Cergy-Pontoise.

Cie ETRA dans INTRO

Cette fois, le hip hop contemporain est à l'honneur avec la chorégraphe Mélina Boubetra et sa compagnie ETRA. Mouvements saccadés et désarticulées, bruitages, le trio propose son propre univers à travers la création INTRO, à l'Axe Majeur et des Visages du Monde à Cergy-Pontoise.