"Roméo et Juliette" au théâtre du Châtelet : Matthew Bourne rafraîchit la tragédie dans un ballet plein d'énergie

Le chorégraphe britannique Matthew Bourne et sa troupe de danseurs s’installent pour un mois au théâtre du Châtelet avec un ballet rafraîchissant et d’une grande intelligence. Brillant.

Les danseurs évoluent dans un cadre blanc, aseptisé, dans un lieu mystérieux. Est-ce une structure pour adolescents non conformistes ? Une prison ? Un centre de redressement ? Dépouillé, couvert de faïence blanche, meublé de chaises et de lits, l’endroit évoque un lieu d’enfermement, accentué par des portes grillagées. Un lieu non mixte, où garçons et filles sont séparés.

Le chorégraphe britannique Matthew Bourne laisse au spectateur le soin de tirer ses propres conclusions. Son adaptation de Roméo et Juliette, à voir au théâtre du Châtelet jusqu’au 28 mars, est résolument personnelle et libre. Matthew Bourne replace l’œuvre de son compatriote William Shakespeare dans un temps incertain où les amours ne sont pas toujours libres. Deux gardiens veillent sur la morale et la vertu.

Amours adolescentes

Roméo et Juliette souffrent de l’enfermement. Le premier, abandonné par des parents assoiffés de pouvoir, soulagés de payer l’institut pour ne pas l’avoir avec eux, la seconde poursuivie par les assauts répétés d’un gardien. C’est dans cette lourde ambiance que les deux adolescents vont connaître l’amour, une passion qui emporte tout avec elle.

Matthew Bourne ajoute de la théâtralité à un ballet plein de vitalité. Le couple Paris Fitzpatrick/Monique Jonas fait des étincelles sur scène, subjuguant un public conquis. Les deux danseurs incarnent ces adolescents qui découvrent l’amour pour la première fois. Et qui doivent faire face à l’adversité.

Matthew Bourne fait aussi le procès d’une société qui se replie sur elle-même et qui cherche à accentuer son contrôle sur une jeunesse qui ne demande qu’à vivre. Elle cherche le contrôle des corps et des esprits. En se rebellant, Roméo et Juliette mettent en danger l’ordre établi.

En s’appropriant aussi la liberté de transformer certains rôles du drame shakespearien, Matthew Bourne bouscule aussi les codes. Ses danseurs apportent une fraîcheur bienvenue au ballet. Le chorégraphe a tenu à ce que leur âge corresponde à celui de Roméo et Juliette : des adolescents dans un monde d’adultes.

Porté par une orchestration originale de Terry Davies, sur une musique étincelante de Sergueï Prokofiev, Roméo et Juliette version Matthew Bourne est un passionnant théâtre chorégraphié. Bluffant.

La fiche

D’après William Shakespeare

Genre : Danse

Durée : 1h55

Direction artistique et chorégraphie : Matthew Bourne

Musique : Sergueï Prokofiev

Décors et costumes : Lez Brotherston

Lumières : Paule Constable

Orchestration : Terry Davies

Création sonore : Paul Goothuis

Distribution :

Roméo : Paris Fitzpatrick/Andrew Monaghan

Juliette : Monique Jonas/Bryony Pennington

La compagnie : Matthew Amos, Tanisha Addicott, Tasha Chu, Carla Contini, Adam Davies, Anya Ferdinand, Jackson Fisch, Cameron Flynn, Euan Garrett, Kurumi Kamayachi, Daisy May Kemp, Hannah Kremer, Kate Lyons, Rory Macleod, Blue Makwana, Leonardo McCorkindale, Eleanor McGrath, Enrique Ngbokota, Harry Ondrak-Wright, Alan Vincent

Lieu : théâtre du Châtelet, 2 rue Édouard Colonne, 75001 Paris

Dates : jusqu’au 28 mars