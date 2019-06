Culture : Viktoria Modesta, une danseuse bionique au Crazy Horse

C'est une artiste un peu particulière qui va se produire au Crazy Horse de Paris, jusqu'au 16 juin. Dans ce cabaret situé à proximité des Champs-Elysées, Viktoria Modesta va jouer son show intitulé "Bionic Show Girl". Un nom un peu particulier. Et pour cause. Cette Lettone de 31 ans est amputée de la jambe gauche. De son handicap, elle en a fait une expérience artistique, avec sensualité. Et de son expérience de vie, elle en a fait une force.

Une enfance passée dans les hôpitaux

Souffrante d'une malformation de la hanche et de la jambe gauche depuis ses huit ans, elle passe son enfance dans les hôpitaux, puis décide en 2008 de se faire couper la jambe sous le genou, pour s'épargner des douleurs. "J'ai été très chanceuse, car pendant ces longs moments que j'ai passés à l'hôpital, j'ai développé mon imaginaire. C'est grâce à tout ça que ma vie est ce qu'elle est aujourd'hui", raconte-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT