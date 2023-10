À Lyon, Fouad Boussouf met le "Fêu" avec ses dix danseuses et rend hommage aux femmes de son enfance

À la Biennale de la danse à Lyon, le chorégraphe a fait le choix d'un plateau entièrement féminin. "Fêu", sa nouvelle création, poursuit le travail d'exploration autour du groupe et de la communion. Dans ce nouvel opus, la femme est au centre de la vie.

Sur la scène du Toboggan de Décines (Rhône), dix femmes se lancent à corps perdu dans une danse hypnotique, ardente, incandescente.

Elles sont au cœur de la nouvelle création du chorégraphe Fouad Boussouf présentée à la Biennale de la danse de Lyon les 29 et 30 septembre 2023.

France 3 Rhône-Alpes / S. Adam / M. Nadal / C. Rigollet / O. Bodson

Un collectif incandescent

Pour créer Fêu, Fouad Boussouf a auditionné de très nombreuses danseuses. Sa volonté première était de générer une complicité collective. Le résultat donne une mosaïque d'identités et de genres. Elles ont chacune un parcours singulier classique, contemporain ou hip-hop. "La danse nous permet de parler de notre personnalité, les gestuelles et notre corps parlent à notre place", rapporte Justine Tourillon.

Au rythme des percussions et des tambourins, les interprètes répètent les gestes du quotidien. Leur corps enfin libéré expulse les traces de l'enfance, raconte des histoires de femme. Pour réaliser cette danse tribale, très physique et vibratoire, il a fallu déployer beaucoup d'énergie. "On est toutes des passionnées, on apporte toutes quelque chose de puissant, notre histoire, nos blessures, nos faiblesses et nos réussites. C'est ce qui fait que l'on est entière pour la pièce", explique la danseuse Rose Edjaga.





Hommage aux fées bienveillantes

Après Näss – son spectacle best-seller de 2018 qui convoquait sept hommes autour d'un impressionnant dialogue de hip-hop, danses traditionnelles d’Afrique du Nord et de cirque contemporain–, Fouad Boussouf poursuit sa recherche dans l'énergie du groupe.

Avec Fêu, il explore la danse circulaire, le cycle et la répétition. En résulte une œuvre crépitante et intemporelle qui fait écho à son enfance marocaine où les premières danses avaient lieu autour du foyer."J'ai grandi au Maroc et autour de moi il y avait une nuée de fées bienfaitrices, à commencer par ma mère, et énormément de femmes qui gravitaient autour des enfants de mon âge et ça ne s'arrêtait jamais", se souvient le directeur du Centre chorégraphique national du Havre.

"Fêu" de Fouad Boussouf à la Biennale de la Danse de Lyon au Toboggan de Décines le 30 septembre 2023 à 18h30.

Après Lyon, il sera présenté au Théâtre du Rond-Point à Paris du 18 au 21 octobre 2023.

Le 10 novembre 2023 au Centre culturel le Figuier blanc à Argenteuil (Val d'Oise)

Puis en 2024 au théâtre Espace Coluche de Plaisir (Yvelines) et au théâtre Jean-Vilar Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)