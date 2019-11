Starmania : une nouvelle version de l'opéra-rock en 2020 mise en scène par Thomas Jolly

C'est le fils de France Gall et Michel Berger, Raphaël Hamburger, qui a initié le projet. La célèbre comédie musicale sera réactualisé par Luc Plamondon, son cocréateur avec Berger, et mise en scène par Thomas Jolly. Les places sont mises en vente dès aujourd'hui.

Marie-Jeanne, la serveuse automate, et Ziggy, le disquaire androgyne, vont reprendre du service : quarante ans après sa création, une nouvelle version de Starmania va voir le jour. Les fans pourront redécouvrir l'opéra-rock culte de Michel Berger et Luc Plamondon à l'automne 2020 à Paris, mais peuvent dès aujourd'hui réserver leur place.

Le producteur Thierry Suc fait partie de l'aventure, c'est à lui que France Gall avait confié les droits après qu'ils aient monté ensemble "Résiste", la comédie musicale hommage à Michel Berger.

Thomas Jolly à la mise en scène

A l'affiche de la Seine Musicale à partir 6 octobre 2020 avant une tournée des Zénith, ce nouveau Starmania bénéficiera d'un livret actualisé de Luc Plamondon, respectant toutefois l'histoire d'origine, celle d'une société prétendue parfaite mais qui n'apporte le bonheur ni aux privilégiés ni aux déshérités, selon la production. Le spectacle aborde également, de façon prophétique, de grands thèmes sociétaux comme l'écologie, le terrorisme et le genre.

Dans cette nouvelle version, la mise en scène sera confiée à Thomas Jolly qui a créé ces dernières années plusieurs grands spectacles pour le Festival d'Avignon, l'Opéra comique et l'Opéra de Paris. Les chorégraphies seront quant à elles signées Sidi Larbi Cherkaoui.

Des chansons légendaires

Créée le 10 avril 1979 au Palais des Congrès à Paris après un grand succès discographique, Starmania a été reprise 10 ans plus tard dans la même salle, enclenchant une deuxième carrière dans de nombreux pays. Le disque s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans sa version française.

Les chansons de Starmania, dont Quand on arrive en ville créée par Daniel Balavoine, Le Blues du businessman par Claude Dubois, la Complainte de la serveuse automate et Un Garçon pas comme les autres par Fabienne Thibeault, comptent parmi les plus célèbres du répertoire francophone.

En 1993 et 2001, à Paris et à l'étranger, Starmania a été reprise dans une mise en scène de Lewis Furey. Pour les 25 ans de la comédie musicale, une version symphonique a été donnée au Palais des Congrès de Paris en 2004, mobilisant l'Orchestre national de France et de l'Orchestre de l'Opéra de Paris.