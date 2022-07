Eric Ruf, administrateur de la Comédie-Française depuis 2014, reconduit à la tête du prestigieux théâtre

Sur proposition de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et après examen par le Conseil des Ministres du 20 juillet 2022, le Président de la République a nommé, Eric Ruf, pour un troisième mandat comme administrateur général de la Comédie-Française où il excelle.

Eric Ruf, 53 ans, comédien, metteur en scène et scénographe entre dans la Maison de Molière en tant que pensionnaire le 1er septembre 1993, en devient le 498e sociétaire le 1er janvier 1998, et sociétaire honoraire le 24 décembre 2014.

Fondée par ordonnance royale de Louis XIV en 1680, la Comédie-Française est la seule troupe permanente de cette ampleur en France, avec une soixantaine de pensionnaires et sociétaires à ce jour.

Nouvelle génération de metteurs en scène

Durant ses huit premières années de mandat, Eric Ruf a notamment ouvert l'institution à l'international, en attirant par exemple l'Allemand Thomas Ostermeier en 2018 pour une version déjantée de La Nuit des Rois de Shakespeare. Il a aussi encouragé une nouvelle génération de metteuses en scène et embauché des talents issus de la diversité.

"Je m'en fous de leur couleur de peau. (...) Les acteurs qui entrent dans cette maison sont choisis pour leur talent", soulignait-il auprès de l'AFP en début d'année, à l'occasion du 400e anniversaire de la naissance de Molière, figure tutélaire. En 2016, il a aussi fait revenir la troupe au Festival d'Avignon après 23 ans d'absence pour "Les Damnés" dans une mise en scène d'Ivo van Hove, gravée dans la mémoire des festivaliers.

Un remarquable chef de troupe

Également metteur en scène, décorateur et scénographe, Eric Ruf a eu à gérer des grèves, notamment celle de techniciens en 2018, et la crise sanitaire du Covid-19, avec le lancement lors du premier confinement d'une "webtélé". Riche de sept cents heures de programmes et trois millions et demi de téléspectateurs, cette chaîne a permis d'élargir le public et de préserver la cohésion de la troupe de façon tout à fait remarquable.

Au cours de son deuxième mandat, malgré deux années marquées par la crise sanitaire, il a su impulser une nouvelle dynamique au sein de la maison de Molière : élargissement du répertoire et de la place accordée aux auteurs contemporains, renouvellement et féminisation de la programmation, développement des actions d’éducation artistique, nouveaux partenariats pour faire vivre les talents de la jeunesse (à l’instar du Trophée d’impro Culture & Diversité), amplification de la diffusion à travers le territoire français,

Ce nouveau souffle est adoubé par le public, avec un taux de fréquentation qui dépasse les 90 % au premier semestre 2022, et permet de renforcer la cohésion et l’inventivité de la troupe. 2022, année du 400ème anniversaire de Molière, a notamment été l’occasion de déployer un programme foisonnant et audacieux, rendant hommage au génie intemporel de Jean-Baptiste Poquelin.

Ce troisième et dernier mandat d’Éric Ruf lui permettra de poursuivre l’élan impulsé depuis 2014, notamment pour développer la mission éducative de la Comédie-Française, mais également le travail sur la Cité du théâtre, afin d’assurer la pleine viabilité du projet.