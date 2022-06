Tariq Mir, patron d’une épicerie et artiste indien, est devenu une célébrité locale grâce à sa ressemblance à Peter Dinklage, l’acteur américain jouant Tyrion Lannister dans "Games of Thrones".

“C’est parce que je suis son sosie que j’ai réussi à accéder à Bollywood”. Tariq Mir est artiste et patron d’une épicerie en Inde. Il est aujourd’hui connu pour être le sosie de Tyrion Lannister, interprété par Peter Dinklage dans Games of Thrones.

“Je remercie Dieu de lui ressembler”

En 2018, Tariq Mir prend un selfie avec le réalisateur Imtiaz Ali au festival d’hiver de Pahalgam. Le cliché devient viral pour sa ressemblance avec l’acteur américain Peter Dinklage.

“Le selfie est devenu viral dans le monde entier. Les gens ont commencé à me demander des autographes et à me prendre en photo. Deux mois après, l’industrie du film de Bombay m’a appelé pour me dire que Bollywood voulait me faire une offre.”

Tarik a depuis fait plusieurs apparitions dans des séries télévisées et pièces de théâtre de son pays. En 2019, il joue aux côtés de Salman Khan dans Bharat

“Partout où je vais, j’ai des fans. Partout où je vais, je rentre gratuitement. Les gens sont toujours contents de me voir.”