"Germinal" sur France 2 : comment le scénariste a modernisé l'œuvre de Zola tout en respectant le roman

C'était un soir de grande première pour la nouvelle série Germinal (six épisodes), dont les premiers opus ont été diffusés sur France 2 mardi 27 octobre. Julien Lilti, le scénariste de la série, nous avait avoué, quelques heures avant la diffusion en prime time, qu'il ne serait pas devant sa télévision car il avait déjà vu un nombre de fois incalculable de fois chacun des épisodes. Mais il est l'un des premiers à avoir reçu les très bons chiffres des audiences (4,4 millions de personnes ont suivi les épisodes 1 et 2 en direct), en espérant que les téléspectateurs accrochent à la suite de cette adaptation ambitieuse de l'œuvre monumentale d'Emile Zola.

Dans Germinal, le romancier raconte comment des corons se révoltent à la mine de Montsou dans le Nord à la fin du 19e siècle lorsque la Compagnie des Mines, arguant de la crise économique, décrète une baisse de salaire. Etienne Lantier (Louis Peres), Antoine Chaval (Jonas Bloquet), Catherine Maheu (Rose-Marie Perreault), La Maheude (Alix Poisson) et Le Maheu (Thierry Godard) en sont les personnages principaux. La série suit ce récit en revisitant certains aspects.

La série Germinal colle-t-elle au texte du livre ?

Faire une série télé du roman de Zola, publié en 1885 et qui est le treizième opus de la série des Rougon-Macquart, pouvait ressembler à un casse-tête. Comment réécrire une œuvre littéraire aussi monumentale ? Et comment se positionner par rapport au film réalisé par Claude Berri en 1993 avec un casting exceptionnel : Depardieu, Miou-Miou, Renaud ?

Julien Lilti, qui s'est fait connaître en tant que co-scénariste de la série Hippocrate, estime lui que Germinal est plutôt "un cadeau" à adapter. Cela grâce au talent de Zola pour décrire un décor - les mines de charbon - et les hommes qui le peuplent. "Zola est un immense romancier pour la description. Il y a énormément de matière. Après, on a voulu l'adapter avec notre regard, plus contemporain. On voulait faire de Germinal un grand spectacle, un récit haletant, une fresque sociale aux airs de Western et aussi faire entrer le spectateur en vérité profonde avec les personnages".

Élément important par rapport au film de Claude Berri, qui avait repris mot pour mot une grande partie des dialogues écrits par Zola, Julien Lilti et David Hourrègue ont choisi de réécrire les dialogues pour mieux coller au langage du 21e siècle.

Les mineurs dans la série "Germinal". (SARAH ALCALAY / France 2)

La série fait-elle écho au mouvement des Gilets jaunes ?

Dans cette série qu'ils ont voulue contemporaine, tout en respectant l'esprit du livre, le scénariste et le réalisateur ont transposé, à travers le combat de mineurs des années 1880, quelques-uns des enjeux qui secouent notre société. "On a commencé l'écriture au moment de la fin du mouvement des Gilets jaunes et on a fini à la fin du premier confinement. La série a ensuite été tournée à l'automne et l'hiver 2020. Quand on relit Germinal, on se dit que c'est assez fou les progrès sociaux qui ont été réalisés en 150 ans. Mais on mesure aussi l'héritage, dont nous sommes les gardiens. D'un autre côté, et c'est la ligne de la série, on se dit que les choses n'ont pas tant changé que ça avec des inégalités qui sont toujours aussi difficiles à résoudre dans notre société. Il y a évidemment une grande résonance avec un mouvement comme celui des Gilets jaunes. Comme les mineurs, c'est un groupe d'humains qui se fonde en peuple pour demander des droits".

Comment la série traite-t-elle le viol de Catherine ?

Dans le livre de Zola, Antoine Chaval, l'un des mineurs, viole Catherine Maheu, une jeune femme. Elle devient sa maîtresse, malgré la violence de Chaval. Comment adapter cette relation à l'écran, alors que Zola avait expédié la scène de viol en quelques lignes dans son roman ? "Catherine subit un assaut sexuel de Chaval, puis devient son amante. Avec notre regard d'aujourd'hui, on a du mal à comprendre la clé du personnage. La seule solution qu'on a, c'est de se dire "c'est comme ça que ça se passe en 1880". On a voulu permettre au téléspectateur de comprendre ce que Catherine va chercher auprès de cet homme qui l'a violé", souffle Julien Lilti. Catherine Maheu résiste aux avances d'Etienne Lantier, le héros de la série, pour rester avec Chaval, que le scénariste a voulu plus retord et intelligent que dans le film de Claude Berri.

L'actueur Thierry Godard joue Le Maheu, un personnage central dans le roman "Germinal". (SARAH ALCALAY / France 2)

La série peut-elle aider les élèves à entrer dans l'oeuvre de Zola ?

Le livre Germinal est très souvent étudié par les élèves en cours de français entre les classes de troisième et de première. Mais l'écriture de Zola, qui fait la part belle aux très longues descriptions, est assez difficile d'accès pour les jeunes (comme pour de nombreux adultes). L'adaptation du roman en une série aux codes contemporains ouvre donc cette littérature à des adolescents qui peinent à entrer dans l'oeuvre de Zola. "Moi-même, j'ai du mal avec la lecture et c'est vrai que Germinal n'est pas le roman le plus facile d'accès. En le relisant, j'avais le sentiment d'être passé à côté pendant ma scolarité. Et même quand je l'ai relu pour la première fois, je me suis dit : "il y a des descriptions très longues". Mais en parallèle, Germinal est tellement multi-facettes qu'il y a énormément à y apprendre", juge Julien Lilti.

De manière générale, le duo qu'il a composé avec le réalisateur David Hourrègue a voulu montrer que le divertissement "peut être exigeant à la télé avec des propositions d'auteurs qui donnent du plaisir".

La série Germinal est diffusée à partir du 27 octobre sur France 2. Épisodes 1 et 2 disponibles en replay. Épisodes 3 et 4, mercredi 3 novembre, sur France 2, 21h05. L’intégralité de la série est déjà disponible sur la plateforme de streaming Salto.