"The Crown", "Marie-Antoinette", "Diane de Poitiers"... les reines prennent le pouvoir dans les séries

Peu après l’annonce de la mort de la Reine Elizabeth II, la série The Crown dédiée à l’histoire de la monarque a vu ses audiences exploser en Angleterre de plus de 800 % selon le magazine Variety. Cet engouement pour les adaptations de la vie de ces régentes n’est pas prêt de faiblir. "Les séries historiques cochent toutes les cases de ce qui peut faire une bonne série", "les trois éléments fondamentaux sont : l'histoire, les personnages et l'univers", explique Rémi Tereszkiewicz, fondateur de Betaseries un site dédié aux séries, à l’AFP.

Des nombreuses productions inspirées de la vie de ses illustres souveraines devraient voir le jour sur le petit écran. La dernière en date, The Serpent Queen, huit épisodes inspirés de la vie de Catherine de Médicis version rock, disponibles en France depuis dimanche sur Starzplay. La série s’intéresse à la stratégie de la reine pour s’imposer auprès de son époux Henri II, tout en lui faisant oublier sa maîtresse bien-aimée Diane de Poitiers, incarnée par Ludivine Sagnier.

Femmes décisionnaires

Quelques semaines plus tard, le 29 septembre c’est la plateforme californienne Netflix qui adapte à nouveau l’ascension au pouvoir de la très célèbre Sisi, impératrice d’Autriche avec The Empress. L’actrice allemande Devrim Lingnau, peu connue en France reprendra le rôle devenu iconique de Romy Schneider. Du côté des productions francophones, France Télévisions prépare pour la fin d’année une mini-série sur Diane de Poitiers avec à l’affiche Isabelle Adjani et Gérard Depardieu. Dans les studios Canal+ c’est Marie-Antoinette qui est à l’honneur avec une série éponyme prévue pour l’automne.

La grande nouveauté de ses adaptations, une description des femmes comme figures décisionnaires. Elles ne sont plus passives et font face à des choix difficiles. "Par rapport aux représentations classiques, du type Sissi, on est davantage centré sur la question du pouvoir du politique et de la façon dont les femmes font de la politique", explique Marjolaine Boutet, professeure de civilisation américaine à l'université Sorbonne-Paris-Nord, à l’AFP.

Ces femmes sont aussi actrices de leur désir, "elles construisent leur destin et ne sont pas uniquement "les épouses de", des maîtresses ou des objets de conquête pour les hommes", ajoute la professeure. Ces monarques modernes portées à l’écran sont déjà entrées dans la pop-culture, personnages réels comme la reine Charlotte dans La Chronique des Bridgertons ou fictif à l’image de Daenerys Targaryen dans la série Game of Thrones.