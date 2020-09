"The Boys", la série qui dépoussière les super-héros, est de retour pour une deuxième saison

Humour trash, cynisme, scènes gore : la série apporte une approche rafraîchissante à un genre déjà bien usé. La deuxième saison arrive le 4 septembre sur Amazon Prime Vidéo.

Exit Iron Man, Spiderman, Wonder Woman et Superman. Les super-héros Marvel et DC font pâle figure à côté de ceux de The Boys. La série Amazon – tirée des comics éponymes de Garth Ennis - a débarqué sur la plateforme de streaming fin juillet 2019 tel un bol d'air frais. Après une excellente première saison, The Boys est de retour le 4 septembre pour un deuxième volet qui - au terme des trois premiers épisodes visionnés par nos soins - s'annonce toujours aussi "barré". Retour sur ce qui rend cette série si spéciale.

Amazon Prime Video France

Une approche politiquement incorrecte

On ne compte plus les films et les séries Marvel ou DC qui s'enchaînent sur les écrans, suivant souvent une trame assez similaire. Même si ces créations se regardent avec plaisir et la bonté de ces superhéros met du paume au coeur, il est très rafraîchissant de voir une nouvelle approche politiquement incorrecte du genre. Dans The Boys, les bons sentiments sont bien loin et les super-héros adorés du grand public sont les véritables méchants de l'histoire.

La bande menée par Billy Butcher (tout à gauche) cherche à dévoiler le véritable visage des super-héros dans la série "The Boys". (Panagiotis Pantazidis / Amazon Studios, Prime Video) La série commence par une scène assez choquante, trash et honnêtement drôle. Hughie Campbell (Jack Quaid) voit sa petite amie Robin, se faire assassiner - déchiqueter pour être précis - en pleine rue par le super-héros A Train (une variation de The Flash). Ce dernier s’enfuit sans aucun regard pour le chaos qu’il a causé. Hughie va alors s’associer à une équipe de hors-la-loi humains, menée par Billy Butcher (Karl Urban), qui tente de dévoiler le véritable visage de ces héros adulés.

Obscènes

Ces héros adulés ont un nom : les "Seven", l’équipe de vengeurs masquée la plus populaire des Etats-Unis qui appartient à l’entreprise Vought. Menés par Homelander (Antony Parr), un mix de Captain America et Superman, les Seven ont des airs de célébrités. Photoshoot, produits dérivés, films… Ils rapportent des millions de dollars à l’entreprise Vought. Critiquant ouvertement la société moderne, The Boys dépeint des héros plongés jusqu'au cou dans le capitalisme. Sauver des vies est bien plus intéressant quand le salaire suit derrière...

Derrière les caméras, la majorité des Seven - surtout les personnages masculins dans la première saison - sont odieux, obscènes, immoraux et corrompus. The Deep (un Chace Crawfort hilarant) n’hésite pas à agresser sexuellement les femmes, Homelander est un véritable psychopathe qui laisse des innocents mourir pour des raisons politiques… Vous l’aurez compris maintenant, les super-héros de The Boys sont atypiques et c’est exactement ce qui rend la série si passionnante.

Chace Crawford incarne The Deep dans la série "The Boys", un super-héros qui rappelle Aquaman. (JAN THIJS/AMAZON PRIME VIDEO) Visuellement, The Boys ne lésine pas sur le sang lors de scènes si gore qu’elles en deviennent drôles. La mise en scène rythmée fait que les épisodes (d’environ une heure) passent à une vitesse éclair. Avec un humour cynique et provocant, la création Amazon Prime bouscule. Le ton irrévérencieux et décalé de The Boys est justement ce qu’il fallait pour que les super-héros continuent de nous captiver.

La deuxième saison de "The Boys" arrive sur Amazon Prime Vidéo à partir du 4 septembre. (AMAZON PRIME VIDEO)

The Boys, saison 2 sur Amazon Prime Video. Trois épisodes le 4 septembre, puis un épisode par semaine.