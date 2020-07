"The Batman" : Matt Reeves prépare une série "spin-off" dans les arcanes de la police de Gotham

Cette série lancée par HBO Max s'intéressera au quotidien de la police en lutte contre le crime de la ville de Gotham.

La plateforme HBO Max et Matt Reeves, le réalisateur du film The Batman, se sont associés pour développer une série centrée sur le quotidien de la police de Gotham City, selon selon le site The Hollywood Reporter.

Ecrite et produite par Terence Winter, réalisateur de Boardwalk Empire, cette nouvelle série n'a pas encore de titre mais selon un communiqué d'HBO Max, l'action "se déroulera dans le monde que Matt Reeves est en train de créer pour le film The Batman et s'appuiera sur les élements du film liés à la corruption à Gotham City."

Robert Pattinson dans le rôle de Batman ?

Cela permettra au final de lancer un nouvel univers Batman sur plusieurs plateformes. Cette série offre une opportunité sans précédent d'étendre le monde établi dans le film et d'explorer davantage la myriade de personnages fascinants et complexes que composent la ville de Gotham." Une trame policière, qui se déroulera dans le même univers que le prochain long métrage avec Robert Pattinson.

Le communiqué de presse ne précise pas si ce dernier incarnera l'homme chauve-souris dans la série. Pas d'information non plus sur Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire de police James Gordon.

The Batman le film, reporté en raison de la pandémie de coronavirus, sortira au cinéma en octobre 2021.