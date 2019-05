The Batman : Robert Pattinson pourrait être le prochain Chevalier noir

Selon le magazine américain Variety, l'acteur est pressenti pour incarner le héros du film "The Batman" de Matt Reeves.

Après Michael Keaton ou encore Christian Bale, ce serait au tour de Robert Pattinson d'enfiler le costume de Batman. Selon Variety (en anglais), l'acteur serait en négociation pour le premier rôle du film The Batman de Matt Reeves (La Planète des singes), dont la sortie est prévue en juin 2021 dans les salles américaines.

Ben Affleck passe le flambeau

Selon les sources de Variety, rien n'est encore signé avec Warner mais l'acteur britannique figurerait "en haut de la liste". Hollywood Reporter (en anglais) évoque de son côté d'autres noms pressentis pour le rôle de Bruce Wayne : Armie Hammer, Nicholas Hoult et Aaron Taylor-Johnson.

Le Chevalier noir était interprété par Ben Affleck depuis 2016 (Batman v Superman et Suicide Squad en 2016 puis Justice League en 2017), mais l'acteur a confirmé en janvier dernier qu'il passait le flambeau.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019

Après le succès de la saga de vampires Twilight, Robert Pattinson a brillé dans le cinéma indépendant, en travaillant avec David Cronenberg (Maps to the Stars), James Gray (The Lost City of Z) et Claire Denis (High Life). Il est présent cette année à Cannes, dans le casting de The Lighthouse de Robert Eggers, présenté dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs.