Une série inspirée du film "Chinatown" serait en préparation chez Netflix, sans Polanski

La série serait un prequel sur les débuts de la carrière du détective privé Jake Gittes.

Le scénariste oscarisé de Chinatown travaille à une série inspirée du film sorti en 1974, a indiqué mardi à l'AFP une porte-parole, confirmant des informations du site Variety, selon lequel Netflix aurait acquis les droits du projet. L'histoire de la série se situerait chronologiquement avant celle du film, réalisé par Roman Polanski, a confirmé la porte-parole de Robert Towne, aujourd'hui âgé de 84 ans.

Sans Polanski

Selon Variety, le metteur en scène américain David Fincher (House of Cards, Seven, The Social Network...) devrait également participer à l'écriture du scénario.

Le film d'origine avait été réalisé par Roman Polanski, qui, objet d'une série d'accusations pour agression sexuelle, n'est pas mentionné dans ce nouveau projet. Sollicité par l'AFP, Netflix n'a pas fait de commentaires. .

Couronné en 1975 pour Chinatown, Robert Towne a également été nommé pour l'Oscar du meilleur scénario en 1976 pour Shampoo, et pour celui de la meilleure adaptation pour La Dernière Corvée (1973) et Greystoke, la légende de Tarzan (1984).

Un classique du cinéma américain

Considéré comme un classique du cinéma américain, Chinatown avait été nommé dans 11 catégories différentes aux Oscars, dont les quatre majeures, meilleur film, meilleur réalisateur (Roman Polanski), meilleure actrice (Faye Dunaway) et meilleur acteur (Jack Nicholson).

Une suite était sortie en 1990, Two Jakes, réalisée par Jack Nicholson, qui reprenait le rôle du détective privé Jake Gittes. Le scénario de ce second volet avait également été écrit par Robert Towne.

Dans Chinatown, Jack Gittes mène une enquête classique qui devient très complexe et sensible, sur fond de corruption, de meurtre et de sombres secrets de famille.