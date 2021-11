"Squid Game" : la série va revenir pour une saison 2, selon son créateur Hwang Dong-hyeok

"Gi-hun va revenir et agira pour le monde". Ce sont les mots du créateur de la série phénomène Squid Game, le Coréen Hwang Dong-hyeok, au micro de l’agence américaine Associated Press (AP). Le réalisateur affirme que la série reviendra bien pour une deuxième saison, après son fulgurant succès sur la plateforme Netflix.

"Il y a eu tellement de pression, de demande et tellement d’amour pour cette deuxième saison. J’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix !", sourit Hwang Dong-hyeok aux caméras d'AP. "Je dirais qu’il y aura effectivement une deuxième saison". Le réalisateur était accompagné des acteurs de la série lundi 8 novembre à Los Angeles (Etats-Unis) à l’occasion d’un événement consacré à Squid Game.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy