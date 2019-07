Netflix : la saison 7 d'"Orange is The New Black" se fait la malle et disparaît du catalogue pendant quelques heures

Pour des raisons inconnues, les treize derniers épisodes de la série carcérale n'étaient plus disponibles sur la plateforme lundi soir.

Mauvais timing pour Netflix. Disponibles sur la plateforme de streaming depuis trois jours, les 13 épisodes de la dernière saison d'Orange is The New Black ont subitement disparu du catalogue, lundi 29 juillet, dans la soirée, pour des raisons inconnues. Impossible de les trouver sur Netflix. Sur Twitter, de nombreux internautes ont rapidement signalé le problème, parfois amusés et parfois aussi un peu inquiets.

bon là c'est plus drôle... netflix rendez nous la saison 7 de OITNB pic.twitter.com/qwY7Mzj0Zb — Déborah (@floupcoco) July 29, 2019

Non les gars ! Dépêchez vous de la remettre cette saison 7 de #oitnb !!! J’ai attendu toute la journée pour ça ! @NetflixFR — Pupuxe (@CeciliaMermet) July 29, 2019

Dans un tweet, Netflix France a confirmé que la saison 7 des aventures de Piper et ses compagnes de cellule était "en cavale". "Promis, on fait le maximum pour la ramener au bercail", affirmait le service de vidéo à la demande vers 21 heures.

Oui, la saison 7 de OITNB est en cavale.



Promis, on fait le maximum pour la ramener au bercail. — Netflix France (@NetflixFR) July 29, 2019

A minuit, soulagement : Netflix a finalement annoncé que les épisodes étaient de retour sur la plateforme. "Fin de cavale pour la saison 7, les épisodes ont été retrouvés", a-t-elle écrit.