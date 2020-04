Netflix diffusera prochainement les films de François Truffaut, Claude Chabrol et Jacques Demy

La plateforme a signé un accord avec le groupe français MK2, révèle "Le Parisien". Les films de François Truffaut devraient être disponibles dès vendredi.

Netflix a signé un gros coup. Il sera possible de regarder sur la plateforme de vidéo à la demande 12 films de François Truffaut à partir du vendredi 24 avril, indique Le Parisien. Le géant américain a donc obtenu plus de la moitié des 21 films réalisés par le cinéaste de la Nouvelle Vague, disparu en 1984.

Le catalogue va donc s'enrichir avec notamment Les 400 coups, chef-d'œuvre et premier film du réalisateur, mais aussi Tirez sur le pianiste, Le Dernier métro (avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve) ou Jules et Jim, qui raconte les amours impossibles de ses deux amis avec une jeune femme jouée par Jeanne Moreau. Le film est notamment passé à la postérité grâce à la chanson Le tourbillon de la vie.

L'arrivée sur la plateforme des chefs-d'oeuvre signés François Truffaut s'explique par un partenariat signé entre Netflix et le groupe français MK2, producteur et distributeur d'un grand nombre de films d'auteur. Netflix diffusera également dans les prochains mois les comédies musicales de Jacques Demy et l'œuvre quasi complète de Claude Chabrol, un autre réalisateur de la Nouvelle Vague. Toujours selon Le Parisien, l'entreprise devrait rapidement mettre en ligne également des films de Charlie Chaplin, de David Lynch ou encore du Canadien Xavier Dolan.