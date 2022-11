"Mercredi" : Tim Burton adapte la famille Addams en série avec son univers macabre et mordant

Tim Burton s'est plongé dans un univers aussi macabre que le sien et qu'il adule : celui de La famille Addams. Le réalisateur à l'univers foisonnant a choisi de raconter l'histoire de Mercredi, l'adolescente gothique et sadique de la famille. Parti en Roumanie un an pour le tournage, Tim Burton a réalisé les quatre premiers épisodes de cette série; qui en comprend huit. Pour la première fois, le cinéaste américain s'essaye au genre de la série pour ados à la sauce Netflix.

Après s'être fait exclure de tous ses lycées car elle martyrisait ses camarades, Mercredi, incarnée par la formidable Jenna Ortega, débarque dans la Nevermore Academy, une école pour les élèves marginaux et dotés de pouvoirs comme elle. Là-bas, elle se retrouve rapidement confrontée à une série de meurtres et se met à enquêter. La série mêle alors plusieurs intrigues autour de lourds secrets de famille, d'enquêtes criminelles et d'histoires adolescentes.

Un univers fantastique passionnant

Mercredi nous plonge dans un univers fantastique avec un pensionnat aux airs de Harry Potter. Dans cette école, loups-garous, sirènes, gorgones et autres personnages surnaturels se côtoient, chacun possédant son lot de pouvoirs. Dans cette atmosphère riche et pleine de mystères, la série nous emmène dans une histoire palpitante faite de rebondissements et d'énigmes bien ficelées. On se réjouit aussi de l'humour glauque que nous offre Tim Burton avec ses jeux de mots macabres et le fameux sarcasme de Mercredi.

Les fans du film de 1991 risquent néanmoins d'être déçus s'ils souhaitent retrouver complètement l'univers de La famille Addams. La série "Mercredi" revisite et modernise cet univers comique et gothique pour plaire à une jeune génération. La série apparaît forcément lissée par rapport à la création originale mais cela lui permet de rentrer dans les standards des séries d'ados proposées par Netflix.

L'épatante Jenna Ortega

La force de la série réside aussi tout particulièrement dans son actrice principale, Jenna Ortega, présente dernièrement dans le dernier volet de Scream (2022). Il semblerait que l'actrice ait été taillée pour ce rôle, tant par son physique que par ses mimiques et son air pince-sans-rire. Ses répliques tranchantes nous font rire et même sans parler, son visage parvient à nous faire passer des émotions. On prend ainsi beaucoup de plaisir à suivre cette héroïne à la fois diabolique et "badass".

La série "Mercredi" est disponible à partir du 23 novembre sur Netflix. (ALLOCINE)

