"Fallout", "Ripley", "Tokyo Vice" : on regarde quoi comme séries en avril ?

Du postapocalyptique en passant par le film d'époque ou la comédie déjantée, Franceinfo Culture vous propose sa sélection mensuelle de séries à découvrir sur les plateformes de streaming au mois d'avril.

De l’action, du mystère, mais aussi une bonne dose d’amitié, les séries de ce mois d'avril ne risquent pas de vous décevoir. Parmi, les plus attendues, on retrouve notamment "Fallout" sur Prime Video, "Ripley" sur Netflix ou encore la saison 2 de "Tokyo Vice" sur myCANAL.

“Ourika” : la série de Booba

Nous ne pouvions débuter cette sélection séries du mois d'avril sans évoquer la sortie d'Ourika, le 28 mars sur Prime Video. Dans cette série, le rappeur Booba est partout : à la production, à l'écriture, à la direction artistique mais aussi devant la caméra.

Coécrite avec Clément Godart, un ancien policier, la série prend place dans un contexte politique tendu. Nous sommes en 2005, les banlieues françaises s’embrasent après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, lors d’un contrôle de police.

Dans une cité, la famille Jebli règne en maître sur le trafic de cannabis jusqu'à ce qu'un grand coup de filet fasse exploser le clan. Moussa (Salim Kechiouche) est incarcéré, c'est donc son jeune frère, Driss (Adam Bessa) qui est contraint de reprendre l’affaire familiale. Face à lui, William (Noham Edje), un policier débutant et ambitieux, est déterminé à le faire tomber.

“Ourika”, le 28 mars sur Prime Video

“Fallout” : un récit postapocalyptique

C’est l’une des séries les plus attendues de cette année, Fallout, inspirée du jeu vidéo à succès sort le 11 avril sur Prime Video. Derrière ce programme télévisé de science-fiction, on retrouve le réalisateur Jonathan Nolan, déjà à l'origine de la série à succès Westworld.

200 ans après l'apocalypse, les habitants de luxueux abris anti atomiques sont contraints de retourner à la surface. C'est le cas de Lucy interprétée par Ella Purnell (Yellowjackets), qui va découvrir un monde violent et joyeusement étrange. Côté casting, on retrouve également l'acteur Kyle MacLachlan (Twin Peaks).

Fallout tient à rester dans l'univers du jeu vidéo en offrant à la fois une satire de notre société actuelle avec une bonne dose d’action et d’aventure.

“Fallout”, le 11 avril sur Prime Video

“Sugar” : Colin Farrell en détective privé

Une intrigue policière et un récit haletant sous le soleil de Los Angeles, c’est ce que propose la série Sugar sur Apple TV+ à partir du 5 avril.

La petite-fille d'un célèbre producteur hollywoodien a mystérieusement disparu et c’est John Sugar, détective privé, incarné par Colin Farrell qui est chargé de l’enquête. Mais ses investigations vont lever le voile sur des secrets de famille cachés depuis des années.

Aux côtés de l'acteur irlandais, on retrouve notamment Amy Ryan (The Wire), James Cromwell (Succession) et Anna Gunn (Breaking Bad), sous la réalisation de Mark Protosevich (Invasion).

“Sugar”, le 5 avril sur Apple TV+

“Iwájú” : un Lagos futuriste

Bienvenue dans un Lagos futuriste avec la série Iwájú sur Disney+. Le mot "iwájú" signifie d’ailleurs "avenir" en yoruba, l’une des trois langues principales du Nigeria.

Issue d'une collaboration entre Walt Disney et le collectif de scénaristes africains, Kugali, la série raconte l’histoire de Tola, une petite fille qui réside sur "l’île riche" et son meilleur ami Kole, un petit génie des nouvelles technologies. Ce dernier vit de l'autre côté du fleuve, dans le "vrai" Lagos, comme il aime à le dire.

Accompagnés d’un lézard de compagnie, ils vont découvrir une autre facette de Lagos qui abrite bien des secrets et des dangers.

“Iwaju”, le 3 avril sur Disney +

“Ripley” : un escroc troublant

Dans cette série en noir et blanc, adaptée des romans policiers de Patricia Highsmith, Andrew Scott incarne Tom Ripley, cet escroc américain qui sévit dans les années 60. Ripley est une mini-série imaginée par Steven Zaillian (scénariste de Gangs of New York et The Irishman).

Envoyé en Italie pour rapatrier le fils d’un homme richissime aux Etats-Unis, Tom Ripley va se retrouver face au vice, la manipulation et le mensonge. Mais jusqu’où est-il capable d'aller ? Pour le savoir, rendez-vous sur Netflix le 4 avril.

“Ripley”, le 5 avril sur Netflix

“9.3 BB” : réalisé par Abd al Malik

Écrite par la chanteuse Wallen et réalisée par Abd al Malik, la série 9.3 BB débarque le 19 avril sur france.tv slash. Elle raconte le parcours de Leila, qui après la mort d’un être cher, va reprendre goût à la vie grâce au théâtre.

9.3 BB explore différents thèmes comme la reconstruction, la quête vers l'épanouissement mais aussi la force de l'art pour se retrouver soi-même et faire collectif.

“9.3 BB”, le 19 avril sur France.tv

"Tokyo Vice" : une deuxième saison

Ce mois d'avril est également marqué par le retour d'une excellente série : Tokyo Vice. L'occasion de retrouver Jake Adelstein (Ansel Elgort), l'histoire vraie de ce journaliste américain dont les enquêtes l’ont rapproché du monde dangereux des yakuzas.

Pour cette deuxième saison, le jeune reporter américain continue de couvrir les affaires criminelles locales pour son journal. Samantha, l’ancienne hôtesse, a ouvert son propre club. Mais Jake réalise que sa vie, et celles de ceux qui l’entourent sont en grand danger.

En effet, l'équilibre entre la police, la presse et les yakuzas menace de basculer : des criminels d’une nouvelle trempe font leur apparition, et une nouvelle commissaire adjointe décide de passer à la méthode forte, loin de la philosophie d’Hiroto Katagiri (Ken Watanabe).

“Tokyo Vice”, saison 2, le 4 avril sur myCANAL

“Machine” : entre kung-fu et lutte ouvrière

À première vue, cette nouvelle série Arte est un ovni, une sorte de Kill Bill à la française qui mélange humour, kung-fu et syndicalisme.

Dans l’Est de la France, une femme au passé mystérieux, incarnée par Margot Bancilhon rencontre un ex-toxicomane devenu marxiste (JoeyStarr) et met sa science du kung-fu au service de la lutte ouvrière. Créée par Thomas Bidegain (Soudain seuls) et Fred Grivois (La résistance de l’air), Machine est une série détonante mêlant action et humour absurde sur fond de colère sociale.

"Machine", le 11 avril sur arte.tv

"Anthracite" : avec Hatik et Camille Lou

Une enquête sur une mystérieuse secte des années 1990, le tout porté par un casting made in France, c'est ce que propose la série Anthracite, disponible le 10 avril sur Netflix.

En 1994, le suicide collectif d’une secte installée dans un petit village des Alpes défraye la chronique. 30 ans plus tard, le meurtre d’une femme assassinée selon les rituels de l’étrange communauté met à feu et à sang l’équilibre précaire retrouvé par les habitants.

Bouc émissaire idéal, Jaro Gatsi (Hatik), un jeune délinquant venu à la montagne pour remettre sa vie sur les rails, se retrouve rapidement accusé du meurtre. Déterminé à prouver son innocence, il reçoit l’aide inattendue d’Ida (Noémie Schmidt), une geek excentrique à la recherche de son père disparu.

"Anthracite", le 10 avril sur Netflix

“Franklin” : une série d'époque

La série Franklin, diffusée sur Apple TV+ retrace en huit épisodes l'une des périodes majeures de la vie de Benjamin Franklin : sa mission secrète pour convaincre la France de financer l'expérience américaine de la démocratie.

Basée sur l'œuvre de Stacy Schiff, A Great Improvisation : Franklin, France, and the Birth of America, récompensée du prix Pullitzer, la série met en avant le rôle de Benjamin Franklin dans la création de l'alliance franco-américaine de 1778 et la signature de la paix définitive avec l'Angleterre en 1783, mais aussi sa contribution en tant que signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis et comme l'un des Pères fondateurs.

Accompagné par Noah Jupe et Marc Duret, Michael Douglas incarne Benjamin Franklin, un homme remplie de charisme, d'ingéniosité et de diplomatie.

"Franklin", le 12 avril sur Apple TV+

"Fiasco" : un casting XXL

Igor Gotesman à qui l'on doit déjà Family Business, revient fin avril sur Netflix avec la série Fiasco. Comme son nom l'indique, la série raconte l'histoire d'un tournage qui vire au cauchemar.

Raphaël Valande, incarné par Pierre Niney, entame le tournage de son premier long-métrage : une aventure traversant les époques depuis la préhistoire jusqu’au débarquement en passant par les Vikings pour rendre hommage à la vie héroïque de sa grand-mère résistante. Mais rapidement, les problèmes s’accumulent sur place. Et pour cause : quelqu’un de l’équipe tente de saborder son film de l’intérieur.

Aux côtés de Pierre Niney, on retrouve notamment Géraldine Nakache, Vincent Cassel ou encore François Civil.

La série « FIASCO » sera à @CANNESERIES !



Et Dispo sur @NetflixFR

le 30 AVRIL 💥 !!!



Si Hâte & Merci pour les fous rires à François Civil, Geraldine Nakache, @igorgotesman, Pascal Demolon, Leslie Medina, Vincent Cassel, Louise Coldefy… ♥️ pic.twitter.com/lhu2yA2NMq — Pierre Niney (@pierreniney) March 12, 2024

"Fiasco", le 30 avril sur Netflix