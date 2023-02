De "Buffy" à "The Last of Us" : cinq choses à savoir sur l'acteur américano-chilien Pedro Pascal, de retour dans "The Mandalorian"

Connu sur le tard à 39 ans pour son rôle dans la série "Game of Thrones", Pedro Pascal est devenu en l'espace de quelques années l'une des nouvelles stars du petit écran. Il sera à l'affiche de la saison 3 de "The Mandalorian", qui débute le 1er mars 2023. Portrait.

Deux séries comptaient parmi les productions attendues du premier trimestre 2023 : The Last of Us, inspirée du jeu vidéo éponyme et diffusée jusqu'au 13 mars sur Prime Video, et la saison 3 de The Mandalorian, la série tirée de l'univers de Star Wars qui sera à découvrir sur la plateforme Disney+ à partir du 1er mars.

Le point commun entre ces deux fictions à gros budget ? C'est l'acteur américano-chilien Pedro Pascal qui tient le rôle principal. Dans The Mandalorian, son jeu ne passe que par le corps et par la voix. Il y joue en effet le personnage de Din Djarin, un chasseur de primes qui porte en permanence un casque sur la tête. Il est en revanche à visage découvert dans The Last of Us. Pedro Pascal interprète Joel, un Américain qui se fraye un chemin dans un pays dévasté par une pandémie causée par un champignon parasite. Ces deux rôles marquent l'arrivée au premier plan de cet acteur âgé de 47 ans, qui tiendra sûrement d'autres premiers rôles d'envergure dans les prochaines années. Si vous n'êtes pas encore familier avec Pedro Pascal, on vous raconte cinq choses à savoir sur lui.

Sa famille a fui la dictature de Pinochet

Pedro Balmaceda, de son nom de naissance, a grandi aux Etats-Unis, mais est né au Chili en 1975. Sa famille était partisane du président socialiste Salvador Allende. Sa mère était la cousine du neveu d'Allende, lui-même un leader du mouvement de résistance contre le général Pinochet qui renversa Salvador Allende par un coup d'Etat en 1973. Après l'instauration de la dictature militaire, les parents de Pedro s'engagent également dans la résistance politique, a raconté l'acteur dans un échange avec ses fans sur Reddit.

Quand il est âgé de neuf mois, Pedro Pascal fuit le pays avec sa famille qui se réfugie d'abord à l'ambassade du Venezuela à Santiago, avant de trouver l'asile politique au Danemark et enfin, de rejoindre les Etats-Unis. C'est au Texas qu'il passe la plus large partie de son enfance. Selon le média People (lien en anglais), sa première passion est alors la natation qu'il pratique en compétition.

Pedro s'installe à New York en 1993, mais alors qu'il lance tout juste sa carrière d'acteur en 1999, sa mère se suicide. Ce drame familial marque profondément l'acteur, qui choisit alors de prendre le nom de sa mère, Pascal, pour le cinéma.

Il lance sa carrière dans "Buffy contre les vampires"

C'est en 1999 que l'acteur américano-chilien obtient son premier vrai rôle dans la série culte Buffy contre les vampires. Il apparaît dans l'épisode 1 de la saison 4 où il interprète le personnage Eddie. Il est encore mentionné avec le nom de Pedro Balmaceda dans le générique. Dans l'épisode Disparitions sur le campus, il interprète un étudiant qui disparaît mystérieusement du campus après avoir sympathisé avec Buffy (Sarah Michelle Gellar). C'est à la télévision que Pedro Pascal lance vraiment sa carrière d'acteur. Il obtiendra notamment des rôles dans les séries Homeland, NYPD Blue ou encore Mentalist.

L'acteur Pedro Pascal en pleine séance de dédicaces avec des fans à la Star Wars Celebration en Californie, le 28 mai 2022. (JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Il se fait connaître avec "Game Of Thrones"

Pedro Pascal s'extrait d'une carrière relativement anonyme grâce au rôle qu'il obtient dans la série Game of Thrones en 2014 dans laquelle il joue le personnage d'Oberyn Martell. Il n'apparaît que dans sept épisodes de la saga à l'énorme succès mondial, mais il devient l'un des chouchous du public. Il interprète avec une grande justesse un noble du royaume qui complote contre le pouvoir central.

Surnommé "la Vipère rouge", Oberyn Martell est animé par un profond désir de venger la mort de sa sœur Elia, assassinée par Gregor Clegane lors de la rébellion contre les Targaryen. Dans l'épisode A Storm of Swords, il livre un duel mémorable contre Gregor Clegane. Ce dernier lui écrase finalement la tête dans l'un des assauts de sauvagerie qui ont fait le sel de Game of Thrones. À 39 ans, Pedro Pascal prend une autre dimension grâce à ce rôle.

Il confirme avec "Narcos", gros succès sur Netflix

En 2017, le prestigieux journal américain The New York Times titre un portrait dédié à Pedro Pascal "Making it at 41", littéralement "Fais-le à 41 ans" pour souligner son parcours atypique avec une révélation sur le tard. La diffusion de la série Narcos vient alors de s'achever sur Netflix et c'est un très gros carton d'audience. L'acteur natif de Santiago y tient l'un des premiers rôles. Il joue Javier Peña, l’agent des stups qui traqua Pablo Escobar pendant deux décennies. Pedro Pascal est très juste pour incarner ce flic inflexible, qui a vraiment existé et grandi comme lui au Texas.



Conseillé par le véritable Peña pendant le tournage de la série en Colombie, "Pedro Pascal a pris du grade dans la saison 3 de Narcos, avant de claquer la porte, inquiet pour sa sécurité au moment de passer à la suivante, tournée dans une région dangereuse du Mexique", révèle Télérama au sujet du tournage.

Il a bluffé les fans de Star Wars dans "The Mandalorian"

Si on veut user d'une métaphore facile, il est possible de dire que la première moitié de la carrière de Pedro Pascal a ressemblé à un vol du Faucon Millennium avant une bonne session bricolage de Han Solo et Chewbacca, le duo légendaire de la première trilogie de Star Wars.

Mais depuis son apparition dans Game of Thrones, l'acteur américano-chilien a passé la vitesse lumière. Dans la série The Mandalorian - une des créations les plus réussies par Disney depuis le rachat de Lucasfilm et de la licence Star Wars -, Pedro Pascal incarne un chasseur de primes redouté de toute la galaxie.

Dans ce western spatial, le spectateur ne voit jamais le visage de son personnage, Din Djarin, toujours coiffé d'une armure et d'un épais masque. L'acteur lui-même reconnaît ne rien voir lors du tournage. Lors d'une interview accordée à Empire (lien en anglais), Pedro Pascal s'est confié sur le fameux costume de Mando. Le comédien révèle que l'armure et le casque qu'il enfile le rendent aveugle. "Vous pouvez être sûr que s'il y a un trou à côté de moi, je vais tomber dedans", rigole-t-il.

Mais la réussite de Pedro Pascal et de Jon Favreau, le réalisateur, est de susciter de l'empathie avec ce personnage de chasseur de primes. On se prend d'affection pour lui et pour sa relation avec "Baby Yoda", Grogu de son vrai nom. Si bien que "Mando" est devenu en l'espace de deux saisons une nouvelle coqueluche des fans de Star Wars qui désespéraient de trouver une relève à Han Solo, dans le genre mercenaire attachant. Ils sont sûrement nombreux à regarder The Last of Us rien que pour le retrouver sur le petit écran avant le retour de la troisième saison de The Mandalorian, le 1er mars 2023 sur Disney+.