Apple lancera sa plateforme de streaming le 1er novembre, à des prix cassés

La marque à la pomme a également dévoilé l'iPhone 11, équipé d'une double caméra et d'un triple capteur photo.

Netflix, leader mondial du streaming vidéo, aurait-il du souci à se faire ? Apple a annoncé le lancement de son service de télévision à la demande le 1er novembre, avec un abonnement à 4,99 dollars par mois, a annoncé mardi 10 novembre la firme à la pomme, lors de sa grand-messe annuelle à son siège de Cupertino, en Californie.

Apple TV+ sera disponible dans 100 pays et les acheteurs d'un iPhone, d'un iPad ou d'un Mac pourront y avoir accès gratuitement pendant un an. Conformément au virage stratégique annoncé en mars, les services, comme la télévision, devraient prendre de plus en plus d'importance pour se mesurer à une concurrence toujours plus fournie dans la diffusion de contenus, avec notamment Netflix, Amazon et Walt Disney.

L'IPhone 11 coûtera 633 euros

Si l'iPhone contribue encore pour plus de moitié aux revenus d'Apple, il devrait occuper une place de moins en moins centrale en raison du tassement de ses ventes après avoir concentré toutes les attentions pendant 10 ans.

Apple a néanmoins dévoilé mardi une nouvelle version de son smartphone vedette, baptisée iPhone 11 et équipée de deux caméras sur sa face arrière et d'une lentille "ultra grand angle". Le prix de 699 dollars (633 euros) pour l'iPhone 11 de base est inférieur à celui de l'iPhone Xr, modèle le moins cher sorti il y a un an, et à d'autres smartphones haut de gamme, comme les iPhone XS, vendus aux alentours de 1000 dollars.

L'appareil aura une double caméra à l'arrière, large et ultra large et le capteur sur l'avant de l'appareil, utilisé pour les selfies, permettra de filmer au ralenti. L'iPhone 11 Pro sera lui équipé d'un triple capteur photo.