"Madame est servie" : trente ans après, la famille Micelli reprend du service dans la série culte

Une suite de la série est en cours de développement et devrait explorer la relation père-fille des personnages principaux. Souvenez-vous, c'était Tony et Samantha Micelli, interprétés par Tony Danza et Alyssa Milano.

Une partie du casting de "Madame est servie", Adam Carl, Alyssa Milano, Tony Danza et Judith Light, dans un épisode de 1987. (ABC PHOTO ARCHIVES / WALT DISNEY TELEVISION)