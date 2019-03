Etats-Unis : l'actrice Katherine Helmond, qui jouait Mona dans "Madame est servie", est morte à l'âge de 89 ans

Elle incarnait, entre 1984 et 1992, la célèbre Mona Robinson dans Madame est servie. La comédienne américaine Katherine Helmond, actrice emblématique de plusieurs séries télévisées des années 1970 aux années 1990, est morte le samedi 23 février à l'âge de 89 ans, a annoncé son agence artistique, APA, vendredi.

L'actrice est morte à son domicile de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis), des suites de complications liées à la maladie d'Alzheimer, a précisé son agence.

Plusieurs acteurs ayant joué avec elle dans la série Madame est servie, comme Alyssa Milano et Tony Danza, lui ont rendu hommage vendredi sur Twitter. Alyssa Milano, révélée par la sitctom avec le rôle de Samantha Micelli, a évoqué une comédienne "drôle, bienveillante, pleine de compassion", et écrit que Katherine Helmond était "une part importante de ma vie". "Quel exemple tu étais !", a-t-elle encore confié sur le réseau social. Tony Danza, acteur principal de Madame est servie, a quant à lui qualifié l'actrice de "trésor national".

Katherine Helmond has passed away.



My beautiful, kind, funny, gracious, compassionate, rock. You were an instrumental part of my life. You taught me to hold my head above the marsh! You taught me to do anything for a laugh! What an example you were!



Rest In Peace, Katherine. pic.twitter.com/HNIH0Ty6MN