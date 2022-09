"Les Anneaux de Pouvoir" : l'imaginaire toujours renouvelé de J. R. R. Tolkien ravi les fans de l'écrivain

On pourrait les imaginer trépignant d'impatience. Mais non, pas tout à fait. C'est un univers particulier que celui des fans de John Ronald Reuel Tolkien, ou plus simplement J. R. R. Tolkien. La série Le Seigneur des Anneaux: Les Anneaux de Pouvoir est sortie vendredi 2 septembre partout dans le monde sur Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon : un événement considérable pour toute la communauté de l'univers créé par l'écrivain britannique, mais pas forcément accueilli de la même manière par tous. Car si ce groupe partage bien un intérêt commun, il n'est en rien homogène. Et c'est peut-être aussi la beauté de cette oeuvre.

Lire notre critique : "Les Anneaux de pouvoir" : une série grandiose dans la lignée du "Seigneur des anneaux" malgré quelques entorses à l'univers de Tolkien



Chacun trouve en effet dans l'univers des Hobbits, imaginé par Tolkien dans les années 1920, ce qu'il souhaite y trouver. Le linguiste Edouard Klotchko, qui a consacré des années de recherches à Tolkien et plusieurs livres, comme Le haut-elfique pour les débutants, il ne veut ainsi pas entendre parler de la série Amazon. Pour lui, l'essentiel, c'est le texte originel : "L'oeuvre de Tolkien est principalement basée sur une conception linguistique, sur la création de langues. Non pas des langues simples et facile à apprendre, comme il le dit dans une de ses rares interviews : 'Je n'ai pas créé ces langues pour prendre le thé et parler elfique avec mes amis.'

"Non, je n'ai pas d'épée accrochée au mur"

Amusant, donc, que ce soit pour cette sociabilité que Nicolas Sausseau organise une convention annuelle en costumes dans les Côtes-d'Armor, à Plouha, mi-septembre. "J'aime bien cette possibilité de voir quelque chose qui, en tout cas dans le monde réel, est inaccessible. Il y a peu de chance qu'on croise un orque au coin de la rue..., plaisante-t-il. Cette année, je travaille sur une armure complète d'un soldat du Gondor [l'un des royaumes fictifs inventé par J.R.R Tolkien, NDLR]. J'espère la présenter sans encombre pour les prochaines conventions."

Pas du tout le genre de Lucius, l'administrateur du site internet français de référence Tolkiendrim : "Non, je n'ai pas d'épée accrochée au mur, comme on voit souvent ! Je suis beaucoup plus accroché aux livres sur mon étagère Tolkien, qui commence d'ailleurs à ne plus avoir de places malheureusement", sourit-il. Et il n'est pas surpris qu'il y ait tant de profils d'admirateurs de l'oeuvre de fantasy : "Tolkien a écrit son texte en sachant que ses lecteurs sauraient injecter leur culture, leur vécu, à l'intérieur des lectures. Il a toujours encouragé le fait que les lecteurs puissent inclure d'eux-mêmes dans ses récits. C'est pour cela que, au fur et à mesure, le texte s'applique à des gens nouveaux", décrypte-t-il.

L'actrice suédoise Morfydd Clark dans la série "Le Seigneur des anneaux : les anneaux du pouvoir", sur Amazon prime. (MATT GRACE/AMAZON PRIME VIDEO)

Cette nouvelle série d'un milliard de dollars est basée sur d'arides notes de bas de page publiées à la fin du troisième livre du Seigneur des Anneaux, achevé en 1955. Patrick McKay et J.D. Payne, les créateurs, mettent en scène des héros et leurs ennemis qui ne sont qu'à peine (voire pas du tout) ébauchés dans la trilogie et ses annexes et appendices : Les Anneaux de pouvoir se déroule pendant le "Deuxième Âge" de Tolkien, en Terre du Milieu, des milliers d'années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux.

Avec Amazon, qui compte capitaliser sur l'attrait toujours très fort des livres, régulièrement élus parmi les romans les plus appréciés de tous les temps, et des films oscarisés qu'en a tiré Peter Jackson, une nouvelle génération de fans arrive, donc, avec un imaginaire encore renouvelé.