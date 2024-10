Le remake américain du "Bureau des légendes" sera diffusé sur Canal +

The agency, adaptation américaine de la série française Le bureau des légendes, sera diffusée prochainement sur Canal+, a annoncé la chaîne cryptée jeudi 17 octobre. Aucune date n'a été précisée. Cette série à succès suit les aventures de ces agents français sous couverture à l'étranger – les fameuses "légendes", fausses identités soignées – autour d'un personnage central, Malotru, interprété par Mathieu Kassovitz.

Dans la version américaine, c'est Michael Fassbender (Shame, la franchise X-Men) qui reprend ce personnage, rebaptisé Martian, un agent de la CIA qui doit quitter sa vie sous couverture et rentrer au bureau de Londres. Richard Gere interprète le chef du bureau de Londres de la CIA, ancien agent de terrain au passé trouble, selon des éléments parus dans la presse américaine.

Une série française vendue dans une centaine de pays

La série américaine, qui comptera 10 épisodes de 52 minutes, a été coproduite, entre autres, par George Clooney et Michael Fassbender.

Les deux premiers épisodes sont réalisés par Joe Wright, qui a déjà travaillé pour la série Black mirror. Le scénario revient aux frères Jez et John-Henry Butterworth, connus pour Indiana Jones et le cadran de la destinée.

La série phare originelle de Canal+ a été vendue dans plus de 100 pays et saluée pour son réalisme par la DGSE, les services de renseignement français, où évoluent les personnages. Éric Rochant (Les Patriotes) a été le "showrunner" (auteur-producteur) de la série dont il a réalisé plusieurs épisodes. Jacques Audiard, réalisateur d'Un prophète et d'Emilia Perez, a été aux manettes pour le final de la 5e et dernière saison en 2020.