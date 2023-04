"La Reine Charlotte", "Une lueur d'espoir", "Silo", "Liaison fatale" : on regarde quoi comme séries en mai ?

France Info Culture vous propose sa sélection de séries à découvrir sur les plateformes de streaming au mois de mai. Au programme, le très attendu "Reine Charlotte" sur Netflix, pour les fans de la famille Bridgerton, mais aussi "Une lueur d'espoir", une minisérie signée Disney + sur l'histoire vraie de Miep Gies, qui a caché Anne Franck et sa famille pendant la Seconde guerre Mondiale. Enfin "Silo", qui raconte la vie des derniers habitants sur terre, arrive sur Apple TV+

Le mois de mai, promesse d'un printemps qui s'installe enfin et de journées qui rallongent vraiment. Mais les plateformes ont de nombreuses nouveautés à proposer pour vous inciter à rester encore un peu sur votre canapé ! Histoire, drame, action, amour, vengeance, science-fiction, tous les genres sont au programme.

"La reine Charlotte" : le prequel attendu de la saga Bridgerton

Les fans de la famille Bridgerton sont aux anges. Pour patienter avant la 3e saison, Netflix présente une série centrée sur l'un des personnages phares de la saga, La reine Charlotte. Un préquel qui garde les codes de la série au succès planétaire et qui est également une adaptation de l'un des romans de Julia Quin, La reine Charlotte : avant les Bridgerton. Une fiction historique qui met en lumière une monarque éduquée et concernée par l'art et l'éducation des jeunes femmes. La série se concentre sur l'arrivée de Charlotte à la cour et son mariage avec le roi Georges III. Un mariage d'amour qui a bousculé les mœurs de l'époque.

"La reine Charlotte, un chapitre Bridgerton", dès le 4 mai sur Netflix

"Une lueur d'espoir", une mise en lumière de celle qui a caché Anne Franck et sa famille

Avec Une lueur d'espoir, Disney+ propose de découvrir l'histoire de Miep Gies (Bel Powley). Elle était la secrétaire d'Otto Franck (Liev Schreiber). Et c'est à elle qu'il a demandé de l'aide pour cacher sa famille pendant la Seconde Guerre Mondiale et l'occupation nazie. Avec son mari, elle cachera donc la famille Franck et deux autres familles juives dans une annexe de l'entreprise. Miep Gies fut très active dans la résistance hollandaise. Et c'est elle, aussi, qui trouva et conserva le journal d'Anne Franck avant de le faire publier avec l'accord d'Otto Franck.

"Une lueur d'espoir", dès le 2 mai sur Disney+

"Silo", la survie sous terre des derniers humains

Les 10 000 derniers habitants de la planète vivent à un kilomètre sous terre pour se protéger d'un monde toxique. Mais personne ne sait quand ni qui a fait construire ce Silo. Le danger guette tous ceux qui ont essayé de comprendre. Rebecca Ferguson ( Dune, Mission Impossible, The White Queen) incarne Juliette, une jeune ingénieure qui va vouloir trouver des réponses à ses questions. Cette série apocalyptique d'Apple TV+, dont les contenus sont accessibles aux abonnés de Canal + depuis le 20 avril, a été présentée en ouverture du dernier festival Cannes Séries, qui s'est tenu du 14 au 19 avril.

"Silo", dès le 5 mai sur Apple TV+

"Américain de Chine", Michelle Yeoh et Ke Huy Quan de nouveau réunis

Après le succès fracassant du film Everything Everywhere All at Once et l'oscarisation de Michelle Yeoh et Ke Huy Quan, voici le nouveau duo à la mode de nouveau réuni dans cette série originale de Disney+, Américain de Chine. Une série réalisée par Destin Daniel Cretton, à qui l'on doit notamment l'un des derniers films de la saga Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Américain de Chine est une adaptation du roman graphique American Born Chinese de Gene Luen Yang. On suit les aventures de Jin Wang, un adolescent ordinaire qui va faire la connaissance d’un nouvel étudiant étranger. Jin va alors être mêlé à une bataille opposant des dieux chinois ! Une série inclassable qui mêle arts martiaux, monde fantastique et vie ordinaire d'un américain moyen !

"Américain de Chine", dès le 24 mai sur Disney+

"Liaison Fatale", le remake d'un des films cultes des années 80

Vous souvenez-vous de Liaison Fatale, le film d'adrian Lyne de 1987 avec Michael Douglas et Glenn Glose dans les rôles principaux de ce thriller psychosexuel inquiétant ? Plus de 35 ans après, Paramount+ propose une réinterprétation moderne de cette histoire sous forme de série. Joshua Jackson et Lizzy Caplan sont le nouveau couple de cette liaison fatale où se mêlent séduction, domination et esprit de vengeance. Daniel Gallagher (Joshua Jackson) est libéré de prison après 15 ans passés derrière les barreaux pour le meurtre d'Alexandra Forrest (Lizzy Caplan). Il veut renouer avec sa famille brisée par cette liaison et prouver son innocence.

"Liaison fatale", dès le 1er mai sur Paramount +

"Fubar", la première série d'Arnold Schwarzenegger

"He's Back !" Les héros ne partent pas à la retraite. Toujours en forme et musclé, Arnold Schwarzenegger arrive sur Netflix pour la première série dont il a le rôle principal. Un rôle sur-mesure pour l'ancien héros de films d'actions qui interprète dans Fubar un agent de la CIA sur le point de prendre sa retraite, mais qui doit, forcément, accepter une dernière mission ! Au cours de laquelle il va devoir faire équipe avec sa propre fille, dont il ignorait jusque là qu'elle travaillait également pour les services secrets. Humour et action sont au programme de cette série en huit épisodes.

"Fubar", dès le 25 mai sur Netflix

High Desert, Patricia Arquette mène l'enquête

Après le succès de la série Severance l'année dernière, Patricia Arquette poursuit sa collaboration avec Apple TV+ pour une comédie noire et déjantée High Desert, produite par Ben Stiller. Elle interprète une ancienne toxicomane qui décide de devenir détective privée après le décès de sa mère, avec laquelle elle vivait dans le désert californien. A ses côtés, on retrouve notamment Matt Dillon, Cristine Taylor et Rupert Friend.

"High Desert", dès le 17 mai sur Apple TV+

"Funny Woman", plongée dans les Swinging Sixties

La pétillante et tatentueuse Gemma Arterton est la star de Funny Woman. Elle incarne Barbara Parker, une reine de beauté qui refuse son destin tout tracé de potiche et de femme au foyer dans une Angleterre des années 60 encore très machiste. Direction Londres et le show-business. Son rêve, devenir "quelqu'un". Porté par une bande-son rythmée et pop, Funny Woman a séduit au dernier festival Séries Mania et a remporté le prix des étudiants. Une première saison déjà disponible sur OCS.

"Funny Woman", saison 1, disponible sur OCS

"Platonic", Seth Rogers et Rose Byrne, amis pour la vie

Seth Rogers et Rose Byrne se retrouvent dans cette série comique, après avoir conquis le coeur des spectateurs au cinéma dans la comédie Nos pires voisins. Dans Platonic, ils sont deux amis d'enfance qui se retrouvent après des années de séparation. Lui vient de divorcer, elle est mariée et mère de famille. Mais leurs retrouvailles se transforment en une amitié dévorante qui aura forcément des répercussions sur leurs vies. Une comédie sur le thème de l'amitié entre hommes et femmes et l'envie de retomber (un peu) dans l'adolescence à l'approche de la quarantaine.

Platonic, dès le 24 mai sur Apple TV+

Et aussi

"Yellow Jacket", saison 2, dès le 25 mai sur Canal +

"The Gryphon", dès le 26 mai sur Prime Vidéo

"City on Fire", dès le 12 mai sur Apple TV+

"Black Knight", dès le 12 mai sur Netflix

"Terrain sensible", dès le 9 mai sur Arte TV