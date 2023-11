La Fondation Matthew Perry lancée pour aider les personnes souffrant d'addictions

De son vivant, Matthew Perry avait déclaré vouloir laisser d'abord le souvenir d'une personne qui essayait d'apporter de l'aide à ceux qui, comme elle, se battaient contre leurs addictions.

La Fondation Matthew Perry voit le jour quelques jours après la disparition de la star de la série culte Friends, indique Variety (lien en anglais) et plusieurs médias américains. L'organisation "est la concrétisation de l'engagement durable de Matthew à aider ceux qui luttent contre la maladie qu'est la dépendance. Elle honorera son héritage et sera guidée par ses propres mots et expériences, ainsi que par sa passion pour faire la différence dans le plus grand nombre possible de vies", peut-on lire sur le site de nouvelle structure.

"Lorsque je mourrai, je ne veux pas que la première chose évoquée soit Friends mais plutôt le fait d'aider les autres. Et je vais passer le reste de ma vie à le prouver, disait-il. La dépendance est bien trop puissante pour qu'on puisse la vaincre seul. Mais ensemble, un jour à la fois, nous pouvons (le faire)".

Après la sortie de son livre Friends, mes amours et cette chose terrible (Michel Lafon), où il avait décrit l'enfer de l'addiction dans laquelle il vivait depuis l'âge de 14 ans (quand il a commencé à boire), le comédien américano-canadien avait fait connaître son engagement auprès des personnes qui, comme lui, luttaient pour en finir avec leurs dépendances. Elle était perceptible dans la série, avait-il confié : "Quand je suis gros, c'est l'alcool ; quand je suis maigre, ce sont les pilules. Quand j'ai un bouc, c'est beaucoup de pilules".

"L'âme comique" d'une série culte

Matthew Perry s'est éteint à l'âge de 54 ans le 28 octobre 2023. Son corps a été découvert sans vie, dans son jacuzzi, par son assistant à son domicile de Los Angeles (Californie). Aucune substance illicite n'a été retrouvée chez lui mais des médicaments prescrits l'ont été. L'acteur serait mort par noyade mais la première autopsie n'a pas été concluante. Les recherches toxicologiques se poursuivent selon le média américain TMZ qui, le premier, a révélé sa mort.

L'annonce de sa disparition a suscité une vive l'émotion partout dans le monde, compte de tenu du succès de Friends qui est devenue une série culte dans les années 90. Dans la peau de Chandeler Bing, il en était "l'âme comique", selon Variety (lien en anglais). Ses co-stars, dans un communiqué, ont indiqué être "totalement effondré(e)s" en soulignant qu'elles avaient perdu un membre de leur "famille".