L'actrice Constance Wu se confie sur sa tentative de suicide il y a trois ans après des invectives sur Twitter

L'actrice américaine Constance Wu, l'une des vedettes du film Crazy Rich Asians (2018), a essayé de se suicider il y a trois ans, à la suite de commentaires la concernant sur les réseaux sociaux, a-t-elle confié ce 14 juillet.

En 2019, l'actrice a fait face à un torrent de critiques pour ses remarques sur Twitter à propos de la sitcom Fresh Off the Boat (Bienvenue chez les Huang en français), dans laquelle elle jouait avec un casting en grande majorité d'origine asiatique. Incapable de faire face aux humiliations et au message d'une autre actrice asiatique américaine la qualifiant de "fléau pour la communauté asiatique américaine", elle avait décidé de mettre fin à ses jours.

Dans son tweet controversé de 2019, elle avait exprimé sa peine concernant la reconduction de l'émission à succès Fresh Off the Boat pour une sixième saison. Pour l'actrice, cela voulait à l'époque dire mettre ses autres projets en pause, ce qui l'avait "tellement bouleversée" au point de pleurer, selon ses propres mots sur Twitter. Le contre-coup de cette réaction a été virulent, avec beaucoup d'internautes critiquant son manque de reconnaissance envers le succès de la sitcom.

La question de la santé mentale chez les "AsAMs"

"J'ai commencé à avoir l'impression que je ne méritais même plus de vivre. Que j'étais une honte pour les AsAms (AsianAmericans, Américains d'origine asiatique, NDLR), et qu'ils se porteraient mieux sans moi", a écrit Constance Wu dans un long message sur Twitter ce 14 juillet. "Heureusement, un ami m'a trouvée et m'a emmenée immédiatement aux urgences", a écrit l'actrice sans donner plus de détails. Après cette tentative de suicide, l'actrice a mis sa carrière entre parenthèses et a quitté les réseaux sociaux temporairement pour se focaliser sur sa santé mentale. Elle a désormais décidé de partager son histoire afin d'ouvrir un débat sur la santé mentale au sein de la communauté asiatique des Etats-Unis.

"Les AsAms ne parlent pas assez des questions de santé mentale", a argué la star. "Alors que nous sommes prompts à célébrer les victoires", les questions plus sensibles ou qui mettent mal à l'aise sont évitées "au sein de notre communauté", a-t-elle encore avancé. "Même si j'ai peur, j'ai décidé que je me devais à moi-même d'être courageuse et de partager mon histoire pour que cela puisse aider" d'autres personnes se trouvant dans cette situation, a écrit l'actrice.