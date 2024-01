L'acteur David Soul, star de la série "Starsky et Hutch" est mort

Il incarnait le détéctive Hutch dans la série télévisée "Starsky et Hutch". L'acteur David Soul, qui fut aussi un chanteur à succès, est mort le jeudi 4 janvier, a annoncé son épouse Helen Snell dans un communiqué relayé par le journal britanique le Daily Mail.

"Mari aimé, père, grand-père et frère : David Soul est mort hier après une vaillante bataille près de sa famille qui l'aimait", peut-on lire dans le communiqué. "Il a offert au monde ses extraordinaires talents d'acteur, de chanteur, de conteur, d'artiste créatif et d'ami précieux. Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans l'esprit des nombreuses personnes dont il a croisé la vie."

Tournée à Los Angeles, la série Starsky et Hutch donnait à voir deux détectives dans la trentaine. L'un est brun et nerveux, l'autre blond et plutôt zen. La série connaît un succès immédiat.