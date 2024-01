David Soul "était un frère, un ami, un homme attentionné" : Paul Michael Glaser rend un hommage poignant à son complice de "Starsky et Hutch"

L'acteur américain David Soul, âgé de 80 ans, s'est éteint jeudi 4 janvier dans un hôpital londonien. Souffrant de différents problèmes de santé depuis de nombreuses années, il avait été hospitalisé en décembre. L'annonce de sa disparition a suscité émotion et nostalgie auprès des téléspectateurs qui avaient grandi en savourant chaque dimanche, à partir de l'été 1978 et dans les années 1980 , les aventures des deux policiers trentenaires qui étaient avant tout deux hommes liés par une profonde amitié. Une amitié qui s'est poursuivie et approfondie au-delà de l'écran.



"David était un frère, un ami, un homme attentionné", a écrit Paul Michael Glaser dans un communiqué transmis à plusieurs rédactions dont le Daily Mail. "Je tiens à présenter mes condoléances à cette chère Helen [son épouse, ndlr], qu'il aimait et chérissait et qui s'est tenue à ses côtés pendant ces années difficiles. Il ne cessait de répéter ce qu'elle représentait pour lui."



Cité par le Daily Mail le 6 janvier, Paul Michael Glaser, l'interprète de Starsky, 80 ans, a déclaré également : "J'ai du mal à concevoir le décès de David. Il semble qu'hier encore, nous partagions des insultes affectueuses au téléphone." Restés en contact depuis la fin de Starsky et Hutch, il leur arrivait aussi de se chamailler gentiment sur X (ex-Twitter).

"Cela prend juste du temps, je me dis... En disant au revoir à un ami si cher et à une partie si importante de ma vie, je pense que je ne me laisserai ressentir sa perte, notre perte, que progressivement."





David Soul, Paul Michael Glaser et Antonio Fargas (Hutch, Starsky, Huggy) le 11 mars 2004 à Londres, à la première du film américain adapté de la série originelle (JOHN D MCHUGH / AP / SIPA)

Antonio Fargas : "Je lui ai dit 'Je t'aime' au téléphone"

Antonio Fargas, l'interprète de "Huggy les bons tuyaux", a jugé de son côté la nouvelle de la mort de David Soul "un peu écrasante, bouleversante" ("overwhelming" en anglais), cité par Las Vegas Review Journal. L'acteur de 77 ans s'est souvenu d'une visite que David Soul lui avait rendue dans les années 1970, du temps de l'apogée de la gloire de la série et de ses stars : "Au sommet de notre renommée, il a pris le temps de venir à New York et de se rendre dans l'appartement de ma mère, où j'ai grandi", a confié Antonio Fargas vendredi 5 janvier. "Tous les fans frappaient aux fenêtres, parce que David Soul était dans cet appartement au 425 West 25e Street."

Tout comme Paul Michael Glaser, Antonio Fargas était resté ami avec David Soul. Ils avaient pris notamment l'habitude de se retrouver, ces dernières années, à des événements et conventions de fans de la série. Les participants pouvaient constater alors que leur complicité était intacte. "La dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a quelques jours, lorsque sa femme a mis le téléphone près de son oreille et que je lui ai dit : 'Je t'aime'. L’effusion d’amour a été incroyable, et il est en paix", a ajouté Antonio Fargas.