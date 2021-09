Emmy Awards 2021 : "The Crown" couronnée sept fois, "Ted Lasso" sacrée meilleure comédie, "Le Jeu de la dame" meilleure minisérie

The Crown, plus que couronnée. La série de Netflix a obtenu sept statuettes lors de la cérémonie des Emmy Awards organisée à Los Angeles (Etats-Unis) dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 septembre. La série, qui retrace de manière romancée la vie de la famille royale britannique, a presque tout raflé : prix de la meilleure série dramatique, le prix du meilleur acteur (Josh O’Connor), prix de la meilleure actrice (Olivia Colman)... En face, la sére Ted Lasso repart de Californie avec 4 statuettes (dont celle de meilleure comédie), et 3 pour Hacks et Mare of Easttown.

Le Jeu de la dame, production Netflix qui met en scène une jeune prodige des échecs tourmentée, a mis échec et mat ses concurrentes en remportant l'Emmy Award de la meilleure mini-série. Ce succès planétaire, qui a fait exploser les inscriptions dans les clubs d'échecs après sa diffusion, affrontait notamment la série Marvel WandaVision et Mare of Easttown avec Kate Winslet.

Netflix récompensé

Une première aussi : depuis son lancement en 2007, la plateforme de vidéo à la demande a collectionné les nominations mais n'avait jamais remporté jusqu'à présent d'Emmy Award, équivalent des Oscars de la télévision américaine, dans les catégories les plus prestigieuses (série dramatique, comédie ou série limitée).

Après une édition 2020 organisée virtuellement pour cause d'épidémie de coronavirus, les Emmy Awards, qui sont les Oscars des séries télé, sont revenus cvec une cérémonie organisée en chair et en os.