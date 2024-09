Emmy Awards : "Shogun" entre dans l'histoire avec un record de 18 trophées, "Mon Petit Renne" honoré

Soirée historique pour Shogun. La série créée par la chaîne FC, propriété de Disney, qui explore les luttes de pouvoir dans le Japon du 17e siècle, a triomphé dimanche 15 septembre aux Emmy Awards, la soirée des trophées de la télévision américaine, à Los Angeles. Cette adaptation du roman de James Clavell a récolté 18 trophées, dont celui prestigieux de la meilleure série dramatique.

Grande favorite de la soirée avec ses 25 nominations, elle devient la première série non anglophone à remporter la récompense reine. "Vous avez validé une série d'époque japonaise sous-titrée, très coûteuse, dont le point culminant se déroule autour d'un concours de poésie", a salué, son scénariste Justin Marks. L'acteur Hiroyuki Sanada et Anna Sawai ont respectivement obtenu l'Emmy du meilleur acteur et de la meilleure actrice. La série a également reçu le prix de la meilleure réalisation.

La surprise "Hacks" dans la catégorie comédie

Dans les autres catégories dramatiques, Elizabeth Debicki a notamment été élue meilleur second rôle féminin, grâce à son incarnation de la princesse Diana dans la dernière saison de The Crown, la saga sur la famille royale britannique. La série HBO Hacks a, elle, créé la surprise en remportant l'Emmy de la meilleure comédie, face au grand favori The Bear : sur place ou à emporter.

La série qui repose sur un duo improbable entre une gloire vieillissante du stand-up américain, incarnée par Jean Smart, et une jeune humoriste chargée de renouveler ses blagues, interprétée par Hannah Einbinder, a remporté le prix du meilleur scénario. Jean Smart, elle, est repartie avec le trophée de la meilleure actrice.

The Bear, qui raconte les galères d'un chef étoilé qui reprend un restaurant familial, n'est pas repartie les mains vides, avec 11 trophées. Jeremy Allen White et Ebon Moss-Bachrach, qui incarnent deux amis d'enfance devenus chef et maître d'hôtel, ont respectivement remporté le prix du meilleur acteur et celui du meilleur second rôle masculin pour la deuxième année consécutive.

"Mon Petit Renne" et Jodie Foster couronnés

La soirée a aussi été belle pour Netflix. Outre les récompenses de The Crown, la plateforme a vu Mon Petit renne triompher avec plusieurs prix majeurs dans la catégorie réservée aux feuilletons d'une seule saison : meilleure mini-série, meilleur acteur pour l'humoriste écossais Richard Gadd, meilleur scénario et meilleur second rôle féminin pour l'actrice Jessica Gunning. Cette série, présentée comme une "histoire vraie", retrace le parcours d'un barman de Londres harcelé par une femme atteinte de troubles psychiatriques.

Mon Petit renne a prouvé que "la seule constante de tout succès à la télévision, c'est une bonne narration. Une bonne histoire qui parle de notre époque", a lancé Richard Gadd, en kilt sur scène. Dans la vraie vie, la Britannique, qui aurait inspiré le personnage interprété par Jessica Gunn, a été traquée sur les réseaux sociaux et a porté plainte contre Netflix pour diffamation. Elle réclame 170 millions de dollars de dédommagement. Enfin, dans la catégorie mini-série, Jodie Foster a remporté le premier Emmy de sa carrière, celui de la meilleure actrice pour son rôle dans le quatrième volet, indépendant des trois premiers, de l'anthologie True Detective.