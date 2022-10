"Désordres", "Le monde de demain", "The Staircase"... On regarde quoi comme séries en octobre ?

La rentrée est déjà un lointain souvenir. Les températures sont en baisse, la nuit commence beaucoup plus tôt... bref l'automne s'installe. Et avec lui revient l'envie de rester sur son canapé avec une bonne série à regarder. Cela tombe bien ! Si vous aimez les séries judiciaires et les faits divers, la musique, le fantastique ou si vous attendez toujours Halloween avec impatience, nous avons un programme qui devrait vous plaire !

"Désordres", la première série de Florence Foresti

Les fans sont impatients ! L'humoriste préférée des Français dévoile sa toute première série. Florence Foresti a écrit et réalisé Désordres qui raconte les dessous de sa "vraie" vie, hors de scène : son quotidien de personnalité publique, drôle mais angoissée, ses relations avec son agent, ses amis, sa vie de mère séparée... Autant de séquences qui promettent des moments drôles et décalés, comme l'humoriste sait si bien le faire dans ses spectacles. À ses côtés, une belle troupe de comédiens, pas forcément très connus du grand public, à l'image de l'humoriste Béatrice Facquer, qui interprète son agent et qui a été repérée dans un théâtre par Florence Foresti. Et puis des apparitions attendues comme celles de Baptiste Lecaplain et Audrey Lamy.

"Désordres", le 3 octobre sur Canal +

"Le monde de demain", la série primée sur les origines du rap français

NTM, l'un des groupes pionniers du rap français a le vent en poupe et est devenu une valeur culturelle de référence en France. Documentaires, film (Suprêmes d'Audrey Estrougo sorti en 2021) et maintenant série. Le monde de demain revient sur les débuts du groupe de Seine-Saint-Denis mené par Kool Shen et Joey Starr et les parcours de la graffeuse Lady V et du DJ Dee Nasty. Une plongée dans les années 80 et la naissance d'un mouvement de fond, le hip-hop, qui va changer les codes de la société. Danse, musique, graffiti, ce mouvement générationnel né dans les cités va toucher peu à peu toutes les couches de la société, jusqu'à devenir un mouvement artistique majeur et global. Le monde de demain a reçu le Grand Prix du jury au dernier festival Séries Mania.

"Le monde de demain" en intégralité sur Arte.tv du 10 octobre au 16 novembre 2022. Sur Arte les jeudis 20 et 27 octobre 2022 à 20h55

"Notre-Dame, la part du feu", au plus près des témoins de l'incendie

Retour sur cette nuit d'avril 2019, nuit de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Netflix présente une mini-série en six épisodes où la grande et les petites histoires, les destins se croisent. Inspirée de témoignages de pompiers présents ce jour-là, la série dévoile le point de vue de plusieurs protagonistes aux quatre coins de Paris au cours de cette nuit pas comme les autres. Notre-Dame, la part du feu est notamment basé sur le livre La Nuit de Notre-Dame (Editions Grasset) écrit par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et Romain Gubert. Roschdy Zem, Caroline Proust ou encore Alice Isaaz font partie de cette galerie de personnages dont la vie va être chamboulée.

"Notre-Dame, la part du feu", le 19 octobre sur Netflix

"The Staircase", Colin Firth dans la tempête judiciaire

Colin Firth, Toni Colette, Juliette Binoche... Casting 5 étoiles pour The Staircase, cette nouvelle mini-série judiciaire sur l'une des affaires les plus retentissantes de ce début de siècle, l'affaire Michael Peterson, cet écrivain américain condamné pour le meurtre de sa femme Kathleen. Le 9 décembre 2001, il appelle les secours après avoir retrouvé son épouse morte en bas d'un escalier de leur maison. Il est condamné en 2003 à perpétuité mais l'affaire ne va pas s'arrêter là. Les spectateurs ont déjà suivi en 2004 Soupçons, un film documentaire réalisé par Jean-Xavier de Lestrade, qui dévoile le déroulement du procès et ses coulisses. Dans cette mini-série de 8 épisodes réalisée par Antonio Campos, on plonge dans l'affaire et on suit les bouleversements provoqués par l'arrivée de l'équipe de tournage du documentaire.

"The Staircase", le 13 octobre sur Canal +

"Candy : Meurtre au Texas", Jessica Biel méconnaissable

Les faits divers inspirés d'histoires vraies et les procès retentissants ont la cote sur les plateformes, en voici encore un exemple. Avec Candy : meurtre au Texas, on plonge dans le Texas du début des années 80. Candy Montgomery, une mère au foyer américaine apparemment sans histoires, est accusée du meurtre très sanglant (41 coups de hache !) de sa voisine, amie et accessoirement femme de son amant. C'est Jessica Biel qui interprète le rôle principal de cette mini-série de 5 épisodes et qui en est également la productrice déléguée. Avec les cheveux courts et bouclés, troublante dans ce rôle de mère au foyer, l'actrice, révélée au grand public par la série Sept à la maison et vue depuis notamment dans The Sinner, est méconnaissable.

"Candy : Meurtre au Texas", le 12 octobre sur Disney +

"Périphériques, les mondes de Flynne", bienvenue dans une réalité parallèle

On quitte les meurtres et les procès pour une plongée dans le fantastique aux côtés de la talentueuse Chloë Grace Moretz, qui interprète le rôle principal de cette série de science-fiction, adaptation du roman Périphériques (Ed. Diable Vauvert) de William Gibson, l'un des leaders du mouvement cyberpunk. Dans une Amérique rurale et délabrée d'un futur proche, Flynne Fisher vit en participant à des tournois de jeux vidéo et de réalité virtuelle pour des clients fortunés. Un jour, on lui propose une connexion particulière, à un "périphérique", qui la transporte dans un Londres post-apocalyptique bien réel. Cette réalité n'a pas encore eu lieu mais elle lui offre la vision d'un monde plongé dans le chaos. Réalité ou fiction, monde ravagé par différents cataclysmes, les amateurs du genre s'y retrouveront !

"Périphériques, les mondes de Flynne ", Amazon prime 21 octobre

"Shantaram", sur la route de la rédemption

Autre adaptation attendue, Shantaram débarque cet automne sur Apple TV+. Shantaram, c'est d'abord un roman autobiographique de Gregory David Roberts publié en 2003 (Ed. Flammarion). Il raconte l'évasion de prison d'un Australien au début des années 80 qui s'enfuit pour l'Inde et compte bien disparaître dans la tentaculaire ville de Bombay. Dans la série, c'est Charlie Hunnam (révélé par Sons of Anarchy) qui endosse le rôle principal. Seul dans cette ville inconnue, il va s'y perdre et peut-être s'y retrouver.

"Shantaram", Apple TV 14 octobre

"Le Cabinet de curiosités", l'horreur selon Guillermo del Toro

Qui dit octobre dit bien sûr Halloween, alors que serait cette sélection sans une touche d'horreur ? Et c'est un maître du fantastique qui fait parler de lui ce mois-ci, le réalisateur mexicain Guillermo Del Toro (Le labyrinthe de Pan, La forme de l'eau...). Il s'est associé à Netflix pour produire une anthologie horrifique, Le Cabinet de curiosités. Huit contes d'horreur, dont deux sont des histoires originales du cinéaste. Âmes sensibles s'abstenir, évidemment. Les autres ont déjà trouvé leur soirée d'Halloween parfaite .

"Le Cabinet de curiosités", le 25 octobre sur Netflix

"The Walking Dead, saison finale partie 3", la fin d'une série culte

On reste dans l'ambiance Halloween pour terminer cette sélection des séries à ne pas manquer au mois d'octobre, avec un final très attendu, celui de la série culte The Walking Dead. Depuis son lancement en 2010, la série inspirée des comics de Robert Kirkman a atteint des sommets et conquis des millions de fans dans le monde. La partie 3 de la saison 11, la dernière, se dévoile donc à partir du 3 octobre. Pour ne pas spoiler et laisser le suspens intacte, nous dirons juste que The Walking Dead tire sa révérence dans le sang et les larmes !

"The Walking Dead, saison finale partie 3", le 3 octobre sur OCS

À voir aussi en octobre

The midnight club, le 7 octobre sur Netflix

Modern Love Tokyo, le 21 octobre

The problem with Jon Stewart, saison 2, le 7 octobre sur Apple TV