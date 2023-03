A Lille, l'exposition "Don't Skip", présentée dans le cadre du Festival Series Mania, fait la part belle aux génériques des séries

"La famille Addams", "Dallas", "Magnum" ou encore "The Crown", sont autant de séries qui ont fait un carton sur les écrans de télévision ou les plateformes. Dans le cadre du Festival Séries Mania à Lille, l'exposition "Don't Skip" revient sur les génériques qui ont marqué l'histoire des séries jusqu'au 24 mars.

Si le générique est accrocheur, la série sera bonne. On se souvient tous d'une image, d'une mélodie ou d'un visage imprimé sur le générique de notre série préférée. La petite Maison dans la Prairie avec la famille Ingalls sur sa roulotte, Friends et sa chanson culte, Dallas et les personnages de son univers impitoyable. Elles sont toutes là. Proposée dans le cadre du Festival Series Mania, l'exposition Don't Skip au Tripostal de Lille traverse l'histoire pop et inventive des génériques de séries.

Entre publicité, design et art narratif, les génériques sont les portes d'entrée dans les récits que nous aimons tant depuis plusieurs décennies. Ils sont admirés et pourtant menacés par les nouveaux usages des plateformes car il est facile de les passer comme l'explique Olivier Joyard, le Conseiller artistique de l’exposition : " En fait les chaînes pensent que le générique est le plus facile à zapper puisque c'est le même à chaque fois. Sauf que moi, je pense que, au contraire, c'est notre rapport intime aux séries, ce qui nous donne envie de revenir c'est de revoir ce générique à chaque fois, comme un doudou ou une Madeleine de Proust".

France 3 Nord Pas-de-Calais C. Massin / E. Quinart / E. Charles

Un voyage alternatif dans l'histoire des séries

Au programme de cette exposition présentée dans le cadre du Festival Seriesmania : des objets cultes comme les costumes de la célèbre série britannique Chapeau melon et bottes de cuir, des décryptages de la chute vertigineuse de Mad Men, des expériences interactives et des plongées dans les coulisses de la création avec les secrets du générique de Friends ou encore le dessin préparatoire de Winterfelle sur la carte du générique de Game of Thrones. Avec également Mission Impossible, Les Soprano ou encore Magnum, c'est une grande balade visuelle et auditive dans le monde de toutes les séries lesquelles, au fil du temps, ont marqué des générations de téléspectateurs.

Chaque année, ils sont près de 72 000 amateurs qui ne louperaient, pour rien au monde, cet événement international et incontournable créé à Paris en 2010 et installé à Lille depuis 2018. Pendant 8 jours, le public a de quoi se délecter avec le meilleur des séries internationales projetées sur écran géant. Des rencontres sont également organisées lors de master class avec les personnalités les plus renommées du monde du petit écran à l'image de Marcia Cross alias Bree Van de Kamp, l'une des héroïnes de Desperate HouseWives.

Une incroyable programmation avec pas moins de 57 séries françaises et internationales à ne pas manquer jusqu'au générique de fin le 24 mars de cette 5e édition de Séries Mania.