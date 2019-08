"13 Reasons Why" : la bande-annonce de la saison 3 annonce un tournant narratif

Les nouveaux épisodes seront mis en ligne le 23 août sur Netflix.

Clay et sa bande sont de retour. Netflix vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour la troisième saison de la série 13 Reasons Why. Et ce volet sera visiblement différent des précédents. Alors que les saisons 1 et 2 tournaient autour du suicide d'Hannah Baker (Katherine Langford) et des sombres secrets de ses camarades de lycée, la saison 3 ouvre une nouvelle intrigue. Le teaser débute par l'annonce du meurtre de Bryce Walker (Justin Prentice), une information déjà dévoilée lors d'une première bande-annonce.

"Le monde se porte nettement mieux sans lui." Jessica Davis (Alisha Boe), Clay Jensen (Dylan Minnette), Justin Foley (Brandon Flynn) … Les personnes qui en voulaient au violeur d'Hannah étaient nombreuses et font autant de suspects potentiels. La vidéo brouille efficacement les pistes en éveillant des soupçons sur la culpabilité de plusieurs personnages. Une chose est sûre, cette saison 3 s'annonce pleine de rebondissements.

Un scène de la saison 1 supprimée

A l'occasion de la sortie de la dernière saison de 13 Reasons Why, Netflix a également créé un jeu interactif, whokilledbrycewalker.com (en anglais et uniquement sur mobile), qui permet d'incarner un étudiant de Liberty High en train de faire une déposition auprès du shérif.

Saluée par la critique, la série adaptée (pour la saison 1) d'un livre de Jay Asher aborde le thème du harcèlement scolaire en mettant en scène une adolescente qui se suicide après avoir enregistré treize cassettes expliquant son geste. Dès sa sortie, 13 Reasons Why a suscité la polémique aux Etats-Unis : certaines associations l'ont accusée de glorifier le suicide. Une scène de la fin de la saison 1 où l'on voit l'héroïne principale se tailler les veines était incriminée. Décision rare, Netflix a décidé de supprimer cette scène, suite aux conseils d'experts médicaux.



Le nom du meurtrier de Bryce Walker sera dévoilé le 23 août lors de la mise en ligne des épisodes de la saison 3 sur Netflix.