Netflix supprime une scène de suicide polémique dans la série "13 Reasons Why"

La série comportait jusque-là une scène de la jeune Hannah se coupant les poignets dans une baignoire.

Une décision rare. Netflix a décidé de supprimer une scène controversée montrant le suicide d'une adolescente de la série 13 Reasons Why, a annoncé la société sur son compte Twitter, mardi 16 juillet. Au moment où Netflix s'apprête à lancer la saison 3 de ce drame populaire destiné aux jeunes adultes, le dernier épisode de la saison 1 va donc être modifié à la suite de conseils apportés par des experts médicaux.

An update on 13 Reasons Why



If you or someone you know needs help finding crisis resources please visit https://t.co/cNtjtuNG1p pic.twitter.com/SxGjbYpZF6 — Netflix US (@netflix) July 16, 2019

"Beaucoup de jeunes nous ont dit que '13 Reasons Why' les a encouragés à parler de problèmes difficiles comme la dépression et le suicide", explique un porte-parole de Netflix. La série, basée sur un livre, aborde le sujet difficile du suicide et comporte une scène de la jeune Hannah se coupant les poignets dans une baignoire. La société a "décidé, avec le créateur Brian Yorkey et les producteurs, de modifier" cette scène. Comme le souligne The Hollywood Reporter, cette scène de suicide de près de trois minutes n'est déjà plus disponible sur la plate-forme.

The original, nearly three-minute-long suicide scene in #13ReasonsWhy is no longer available on #Netflix. The streamer will monitor and issue take-downs for any pirated clips that feature the original, unedited scene https://t.co/uoCxnvc24F — Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2019

Bien que saluée par la critique, la série a attiré les critiques d'organisations, comme l'Association américaine de prévention du suicide et le Parents Television Council. Ces dernières ont affirmé que 13 Reasons Why glorifiait le suicide chez les adolescents et réclamaient à l'origine l'arrêt de la série. Même si les chercheurs ne sont pas en mesure d'établir un lien de causalité, une étude américaine a montré que le nombre de suicides chez les jeunes Américains a augmenté de près d’un tiers au cours du mois qui a suivi le lancement de la série en 2017.